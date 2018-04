Casi 20 años de cárcel por matar a tiros a una joven marroquí en Oria

La Audiencia Provincial ha condenado a penas que suman 19 años y ocho meses de prisión a Tomás G.R., el hombre de 30 años que en marzo de 2016 asesinó de un tiro en el pecho a una joven de 19 años de origen marroquí después de entrar por la fuerza en su domicilio del municipio de Oria y en presencia de su hermana menor de edad. El tribunal no ha considerado probado que el procesado, tal y como sostuvieron el fiscal y la acusación particular, actuase movido por el origen marroquí o la religión musulmana de la víctima, y señala que no consta que tuviese "animadversión hacía este colectivo o, al menos, -matiza-- no puede estimarse acreditado" del conjunto de la prueba practicada en juicio. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que el vecino al que confesó el crimen declaró que le dijo "he matado a una mujer" y que fue tras varias preguntas de este cuando dijo "he matado a una mora" y "los moros me persiguen por todos lados" cuando le preguntó porqué lo había hecho. Tras citar la definición contenida en la RAE de "moro", la Sección Segunda estima que, con esa forma de expresarse, "no reveló animadversión hacía personas procedentes del norte de África que profesan la religión musulmana" y añade que, en el análisis de su teléfono móvil, se encontraron números de un amigo que se llama "Hassan".