"Este centro ha cambiado mi forma de afrontar la vida"

Aarón lleva diez meses en la Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario El Acebuche. No llega al año pero para él ha sido toda una vida. Este interno asegura que antes de dar el paso de ingresar en este módulo especial de la prisión, "no tenía valores como persona, ni habilidades sociales", sintiéndose mal consigo mismo de forma permanente. Por ello, agradece esta oportunidad que le ha hecho "crecer como persona, reforzar habilidades sociales y culturales". De hecho, ha retomado sus estudios y cursa segundo de Bachillerato en estos momentos, con los exámenes a la vuelta de la esquina. Además le ha servido para volver a tener un contacto fluido con su familia, a la que apenas veía antes y que ahora lo visitan con "otra cara, con buena predisposición". "Me ha cambiado el pensamiento, la manera de afrontar la vida. Antes era mucho más negativo y ahora soy mucho más positivo. Veo siempre el vaso medio lleno cuando antes me frustraba y me agobiaba. Me han dado un buen empujón y esto muy agradecido y orgulloso de ser partícipe de la UTE", dice. El suyo es sólo uno de los muchos testimonios que pueden escucharse en la UTE, un espacio con unas "normas de convivencia rigurosas" en el que trabajan educadores, psicólogos, sanitarios, voluntarios de Noesso, personal del Centro de Educación Permanente Retamar... en el que los internos no tienen ni un sólo segundo de respiro y en que reciben clases, atención sanitaria y asistencial, etc. El objetivo final: Que puedan dejar atrás sus adicciones. En este módulo, construido por y para los internos del centro, se ingresa de forma voluntaria y los resultados saltan a la vista sólo con visitar sus instalaciones. La UTE cumple ahora seis años y sus internos, voluntarios y funcionarios celebraron este acontecimiento este lunes por todo lo grande. Primero una asamblea en la que los propios presos hicieron balance, luego un homenaje con entrega de galardones por parte de la institución y de los internos a Rosa, una maestra que desde hace años ha enseñado a cocinar y coser, a representar obras de teatro... y un sinfin de actividades a aquelos que cumplen su pena en este módulo. Canciones y música, una placa para dedicarle uno de sus patios a "Doña Rosa" y el cariño de sus pupilos, han sido la recompensa recibida por la voluntaria. El director de El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, hace un "balance absolutamente positivo" de seis años "muy intensos" en los que ha habido una evolución "muy progresiva" y en el que las expectativas se han visto "desbordadas". Asegura que comenzó como una oferta más dentro del catálogo terapéutico de la prisión pero que se ha convertido ahora en uno de los "pilares básicos" de este centro penitenciario y en una plataforma "muy válida" para todo aquel interno que "quiera cambiar". Lo que más valora De la Cruz es que el estar consiguiendo que los internos vuelvan al mundo libre y a sus familias en mejores condiciones y con la oportunidad de convivir en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. De hecho, el director de El Acebuche fue uno de los redactores de este proyecto y reconoce que aunque se elaboró de forma "muy ambiciosa" en un principio no sabían hasta dónde podrían llegar. Revela que la actitud proactiva de los internos asumiento este proyecto ha demostrado que la disciplina de la UTE sirve para llegar al objetivo final. También cree que es clave la implicación de funcionarios, docentes, psicólogos, terapeutas... que han asumido el proyecto como si fuese suyo y tienen la satisfacción laboral de "conseguir algo positivo en el exterior", así como la participación del voluntariado, que regala a los presos un contacto con el exterior totalmente valioso. Precisamente, Miguel Martín, de Noesso, coincide con De la Cruz, asegurando que el balance no puede ser otro que uno muy positivo. "La gran mayoría de personas que vienen a este módulo tienen muchos problemas en su vida, sobre todo por su adicción. La mejor solución es darle una respuesta a ese problema como la que se da aquí a nivel terapéutico, educativo y humano", apunta, añadiendo que cumple con la función de resocializar a estas personas gracias a unos "profesionales muy vocacionales y absolutamente convencidos de la tarea que están haciendo". Noesso, aclara, colabora además con otros programas como el Reincorpora, que trabaja en la inclusión social y la capacitación con competencias profesionaels y personales, y más recientemente con el Pre-Reincorpora, que hace lo propio con "resultados fantásticos" con aquellos internos que aún no pueden salir al exterior. Entre los funcionarios que han trabajado desde el primer día, también voluntariamente en la UTE, se encuentra Juan Ariza, que tras 35 años en prisiones, sostiene que no dudó ni un segundo en sumarse a esta iniciativa que ha sido "un acierto total". Cuenta cómo el porcentaje de éxito es "bastante alto" e incluso los internos que ya han dejado El Acebuche escriben cartas para agradecer la existencia de la UTE y narrar cómo aplican en la calle los conocimientos aquí adquridos para no recaer.