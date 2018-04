"Es un centro con un gran potencial"

Su familia esperaba deseosa la apertura de la Residencia de Gravemente Afectados de FAAM. Antonio Ortega tiene 54 años y junto con Antonio López ha sido una de las primeras personas en llegar a las instalaciones de la residencia el primer día que abrieron sus puertas. Tras sufrir un ictus, "mi hermano es un gran dependiente. Quedó muy afectado a nivel cognitivo y motor", cuanta su hermana Consuelo. "El daño cerebral adquirido requería de una actuación inmediata para que él pudiese recuperar, y lo tuvieron que mandar a un centro en Écija. "Él vivía en Macael, pero la ausencia de recursos en la provincia para la atención de este tipo de casos, no existe". "Íbamos a verlo a Sevilla cada 15 días, pero necesitábamos tenerlo cerca". "Ya por fin está aquí y tengo que decir que se trata de un centro con mucho potencial que incluso puede llegar a ser referente regional". "Mi hermano ha recuperado mucho. Ya se va comunicando, y te entiende". Consuelo Ortega ha instado a la Junta de Andalucía a "hacer un esfuerzo por la rehabilitación de personas con daño cerebral sobrevenido". Antonio vivía en Macael "donde no hay recursos para él. Por eso además ha necesitado la residencia", cuenta su hermana. "Ha estado ocho meses hospitalizado a causa del ictus y su cerebro necesita la rehabilitación que aquí tiene". En este momento la familia realiza un esfuerzo económico para poder ofrecer a Antonio esta residencia, si bien "confiamos en que concierten las plazas porque no todas las economías tienen la misma solvencia, y sigue habiendo recursos para gente que puede, y gente que no puede".