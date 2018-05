Un centro puntero a nivel mundial con futuro incierto

No de los casos más flagrantes de desatención por parte de las administraciones tiene el Observatorio Astronómico de Calar Alto (Gérgal). Su crisis radica los recortes en partidas presupuestarias para la investigación. Estuvo cerca de cerrar en 2014 y hubo incluso despidos. La movilización de la comunidad científica hizo que las administraciones volvieran a prestar su atención en el centro. Aun así, su futuro no está asegurado. En 2019 pierde a su principal socio, el Max Planck Institut de Alemania y ese podría ser su fin. Sin embargo, La Junta de Andalucía ha asegurado que se hará cargo de la mitad de su presupuesto. Mientras tanto, la dirección ha tenido que echarle imaginación. El turismo astrológico está reportando importantes beneficios al centro, aunque por sí solos no serían suficientes para su mantenimiento. En la actualidad, el observatorio depende del Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA), que es compartido y gestionado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) en Granada, perteneciente al CSIC, y por el Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) en Heidelberg (Alemania).

Calar Alto no es un centro de investigación cualquiera, desde sus telescopios se buscan planetas habitables a través del proyecto Carmenes; se han recopilado datos de la teoría que señala la expansión acelerada del universo; ha conseguido rebobinar la evolución de una estrella hasta los últimos 400.000 años de pérdida de masa (K4-37); ha creado el archivo de galaxias más ambicioso de la historia a través del proyecto Califa; y ha demostrado brotes de formación estelar en un tipo de galaxias donde, en teoría, ya no deberían de nacer estrellas; o incluso ha revelado el mecanismo de formación de las estrellas masivas.