Un centro digno, el mejor regalo para los alumnos de la FP de Marítimo-Pesquera

Incrustrado en la montaña que corona el acceso a la ciudad por Bayyana se encuentra el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), unas instalaciones que dan cabida a la Escuela Náutica Pesquera y a los grados medio y superior del IES Galileo en los que se forman los futuros marineros, oficiales de puente, patrones, inspectores de flota, mecánicos... Los ciclos que imparte en el Ifapa este centro de Educación Secundaria, ubicado en la Avenida del Mar del barrio de Pescadería, acogen a cerca de 150 estudiantes a diario que han remitido su particular carta a los Reyes Magos exigiendo la mejora de las instalaciones. Los grados se pusieron en marcha en 2006 en el Ifapa de forma provisional, pero el edificio definitivo nunca llega y llevan más de diez años en unas condiciones de precariedad. Sin aparcamientos, con un acceso de un sólo carril junto a la colina y el riesgo de la incorporación a la vía parque sobre todo a la salida y con la parada de autobús a más de veinte minutos la asistencia a las clases en lo alto de la montaña se convierten en una odisea. Es un centro con cierta antigüedad en el que conviven con itinerarios formativos para conseguir todo tipo de certificaciones de la rama marítimo pesquera y de la propia labor investigadora del Ifapa, lo que condiciona su aprendizaje a pesar de que se trata de una área de Formación Profesional que se imparte sólo en Cádiz y Almería y que tiene un acceso potencial al mercado laboral muy alto. De ahí que profesores y alumnos estén recogiendo firmas para exigir la ampliación del centro o uno que esté a la altura de los grados que se imparten. No tienen consejere, ni calefacción en invierno ni aire acondicionado en verano y los profesores y alumnos tienen que compartir los aseos, algo insólito en los centros educativos. Sólo hay una fotocopiadora en la sala de profesores, de manera que los alumnos tienen que ir a la ciudad cada vez que necesitan copiar los materiales didácticos. Y se trata de menores de edad que inician grados de Formación Profesional, lo que agrava la situación en la que se encuentran, sobre todo en la entrada y salida a la vía por la que se accede al Ifapa. Tampoco tienen la posibilidad de llegar a la montaña en un carril bici que se corta metros antes en Pescadería.

Fuentes del centro aseguran que se suprimió la residencia y la cocina, aunque mantenga plaza de cocinero, y faltan muchos de los recursos didácticos que los estudiantes necesitan en talleres y aulas como, por ejemplo, los simuladores. La "provisionalidad" en la que se encuentran lastra las inversiones que requiere el centro integrado en el Ifapa, pese a la importancia de los contenidos y grados que se imparten. Hasta 2010 sólo un centro gaditano en San Fernando a nivel andaluz ofrecía el curso de Formación Profesional de técnico superior en supervisión, control de máquinas e instalaciones del buque que se estrenó también para los estudiantes del IES Galileo. Y es que la Escuela Náutica Pesquera podría ser un centro referente y hoy es tercermundista.

Y los alumnos de Formación Profesional no quieren seguir así y reclamarán a la Consejería de Educación instalaciones dignas para su actividad formativa. No les basta con la segunda planta de este centro del Ifapa. Aspiran a algo más, sobre todo porque se trata de una formación en auge, con una gran acogida por parte de las navieras, armadores y otras organizaciones vinculadas como Salvamento Marítimo. Hoy llegan los Reyes Magos y tienen más de una carta del alumnado de la FP de Marítimo Pesquera. Pero no es la primera vez que les escriben. A ver si este año tienen más suerte que otros.