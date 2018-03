Los centros de salud se quedan sin pediatras

La pediatría en los centros de salud de todo el territorio nacional se encuentra en estado crítico. La especial labor de los sanitarios especializados en los más pequeño y la estrecha relación que estos profesionales establecen con padres, madres y abuelos hasta que los niños cumplen 14 años, está en peligro. Especialmente si las administraciones no tomen cartas en el asunto.

Así lo ha advertido la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ante los datos de los últimos años, que ponen de manifiesto la existencia de un problema que ya puede considerarse crónico. "Los MIR que se decantan por la especialidad de pediatría no acaban trabajando en los centros de salud, sino que prefieren los hospitales, las urgencias o la sanidad privada. Y esto, en algunos años, puede ser un problema de gran magnitud". Según los datos a los que ha tenido acceso Diario de Almería, la provincia almeriense cuenta en este momento con un total de 93 plazas de pediatría, de las cuales 38 están ocupadas por pediatras, y 55 por médicos de familia.

La falta de formación y las condiciones laborales, entre las principales causas

Por zonas, el Distrito Sanitario Almería cuenta con 45 plazas de pediatría, 27 ocupadas por pediatras, y 18 médicos familia. Distrito Poniente tiene 34 plazas de pediatría, 10 ocupadas por pediatras y 24 médicos de familia, y el Área Sanitaria Norte en la que hay un total de 14 plazas de pediatría, de las cuales 2 están ocupadas por pediatra, y 12 por médicos de familia. Sobre este asunto, la parlamentaria andaluza del Partido Popular (PP) de Almería Rosalía Espinosa ha informado de una iniciativa que el PP va a llevar a la Comisión de Sanidad del Parlamento andaluz para instar a la Junta a reforzar la asistencia pediátrica en Almería.

Según ha explicado Espinosa, la carta de servicios de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) establece el derecho de los menores de 15 años a recibir asistencia pediátrica en su centro de salud. "Sin embargo, en la provincia de Almería, de los más 120.000 menores de 15 años que hay, unos 80.000 son atendidos por médicos de familia porque no hay (ni se espera) especialista en pediatra en su centro de salud". Rosalía Espinosa ha explicado las solicitudes que ha hecho la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad para formar médicos durante los años 2014 a 2018. En este sentido ha señalado que todas las solicitudes han sido aprobadas, y que por ejemplo este año la Junta ha solicitado formar a 19 oncólogos, 10 oncólogos radioterápicos y 65 pediatras para toda Andalucía, cuando sólo la provincia de Almería necesita esos pediatras para mejorar la situación sanitaria actual, y la mitad de oncólogos solicitados.

"Andalucía no está formando a suficientes médicos porque no tiene capacidad formadora, y a esto se suman las malas condiciones en los contratos que hace que los médicos cuando terminan su formación se vayan a otras comunidades a trabajar. Tiene que haber un cambio en la política de personal sanitario de la Junta para abordar los retos sanitarios de la provincia y para que contemos con los especialistas necesarios tanto en pediatría como en otras especialidades como oncología", ha afirmado.

Desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales han incidido en que "la atención sanitaria a los menores en el ámbito de la atención primaria en la provincia está garantizada". "Los niños y niñas de 0 a 14 años de Almería reciben una asistencia de calidad, tanto en aquellos casos en los que acuden a su médico por problemas de salud sobrevenidos, como dentro del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, conocido como del 'Niño Sano', que incluye revisiones periódicas y el control de la evolución de su estado general de salud".

Así, desde la Junta han señalado que "desde hace tiempo se viene produciendo una escasez de facultativos especialistas en Pediatría en el mercado laboral español, lo que ha obligado a cubrir muchos cupos de esta área en atención primaria con médicos de familia con formación complementaria en Pediatría. Es una situación de sobra conocida, que no ha repercutido en la calidad de la atención que reciben los menores y que se produce ante la imposibilidad de poder contratar a pediatras, al no haber candidatos disponibles en las bolsas de trabajo". "Esta situación no es exclusiva del mercado laboral almeriense, sino que afecta al conjunto del sistema nacional de salud, como bien sabe el PP, donde comunidades como Madrid viven desde hace años una falta crónica de pediatras en atención primaria. Intentar focalizar este problema en nuestra provincia, no es más que una muestra más del desconocimiento del sistema sanitario por parte del Partido Popular y un intento de desviar la atención de los brutales recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a cabo en los últimos años en materia sanitaria, en los que además no ha movido ni un dedo para favorecer la formación de un mayor número de especialistas que ayuden a paliar la escasez". Este déficit de especialistas en Pediatría y en otras áreas médicas, que padecen todas las comunidades autónomas , según la Delegación de Salud de la Junta, "tiene su origen en la manifiesta incapacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para planificar adecuadamente la formación sanitaria especializada en nuestro país".