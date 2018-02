De 'chalet okupa' con vistas al mar a búnker restaurado por el Consistorio

El planteamiento es adecentar mediante su limpieza y reparación, en el caso de que la estructura la precise, estos búnkeres que, como recuerda el representante de Ciudadanos, aunque no están catalogados, forman parte del inventario de la Junta recogido en el Patrimonio de Inmuebles de Andalucía como un conjunto de valor, el de los búnkeres de la Guerra Civil española.

Frenar este progresivo deterioro y restaurar estos elementos defensivos del patrimonio militar capitalino es uno de los objetivos que el Consistorio ha incorporado en sus presupuestos municipales de 2018, fruto del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para sacar las cuentas de este ejercicio adelante. Aún no han entrado en vigor, si bien el Grupo Municipal de Cs ha querido adelantar los detalles de esta iniciativa que la formación naranja ya incluía en su programa electoral. "Hemos considerado que ahora era el momento oportuno, ya que el Gobierno de España va a proceder a la ampliación del paseo marítimo", expone como introducción el concejal Rafael Burgos.

Ciudadanos estima una inversión entre los 20.000 y 30.000 euros

En el acuerdo de las 'líneas naranjas' introducidas en los presupuestos del Ayuntamiento de Almería para este 2018 -o, al menos, en el documento facilitado por Ciudadanos-, la recuperación de los búnkeres de la Guerra Civil no va a acompañada de una consignación económica. No obstante, el Grupo Municipal de Cs cuenta con una estimación de la cantidad a invertir, que puede oscilar entre los 20.000 y 30.000 euros. Una partida, en opinión del concejal de Ciudadanos Rafael Burgos, perfectamente asumible, la cual serviría para frenar el deterioro y pérdida de estas construcciones defensivas a la par que dotar de más atractivos el recorrido por el paseo marítimo. "No es gastar por gastar, habría que estudiar desde el punto de vista técnico en qué estado se encuentran exactamente este conjunto de búnkeres, pero creemos que, siendo esa cantidad, se puede asumir. Uno de ellos -puntualiza el representante de la formación naranja en el Consistorio almeriense- está hundido, y a lo mejor hace falta una mayor inversión", que podría facilitarse mediante una actuación transversal entre varias áreas, como Urbanismo, Turismo o Fomento.