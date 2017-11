La cifra de enfermeros especialistas, a años luz de las necesidades reales

Un total de 100 son los enfermeros especialistas que ejercen en la provincia de Almería, y 300 los profesionales que cuentan con esta titulación y que no la desempeñan. Unos datos que a juicio de la presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, María del Carmen del Pozo, "están muy lejos de lo que sería necesario para nuestro sistema sanitario".

Para el Consejo General de Enfermería, estos datos están "muy por debajo de lo que sería deseable para nuestro sistema sanitario", tal y como ha señalado su presidente Florentino Pérez Raya. A esto se suma la escasez de plazas que se convocan anualmente para la formación sanitaria especializada: 1.053 para esta convocatoria 2017/2018.

Reclaman una apuesta seria y que se reconozcan y vinculen los puestos de trabajo

La pasada semana se conocía que hay más de 10 aspirantes para cada plaza de formación EIR. "Es evidente que el interés de la Administración por dar salida real a las especialidades de enfermería es nulo y convocan las plazas porque la normativa lo exige", ha señalado Pérez Raya. Así, ha recordado que esas plazas "sólo suponen un 10% de los enfermeros que cada año finalizan sus estudios.

En el momento actual -añade-, necesitaríamos unas 10.000 plazas de residentes para dar respuesta a las necesidades del Sistema Sanitario. Un enfermero formado por el propio sistema para trabajar en Geriatría no puede trabajar dos meses en Neonatología, después en Cardiología y luego en un quirófano, por ejemplo. Eso no es racional y favorece que se puedan cometer errores. Los pacientes no merecen una Sanidad que no aprovecha las capacidades de sus profesionales, ni su formación, eso guarda relación directa -según demuestran algunos estudios- con un aumento de la mortalidad y la morbilidad". Para Pérez Raya, el escaso número de plazas EIR que se convocan cada año, que para la especialidad de Familiar y Comunitaria no se haya anunciado todavía la prueba de evaluación de la competencia o que, doce años después de establecerse la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos, ni siquiera tenga aprobado su plan formativo, "supone un verdadero fraude para el Sistema Sanitario, que invierte en la formación de los enfermeros especialistas sin obtener beneficio de ello". "Se trata, asimismo, de una situación decepcionante para los propios profesionales, que tras el esfuerzo de obtener un título de especialista, no pueden ejercer como tales, ya que aún no se han catalogado los correspondientes puestos de trabajo por las comunidades autónomas para ejercer como enfermeros especialistas", explica. Por ello, "desde el CGE reclamamos una apuesta seria y decidida por las especialidades de enfermería, y que se reconozcan y vinculen los puestos de trabajo para que sean cubiertas por profesionales de enfermería especialistas en la materia".