"El arma para combatir el cáncer de la violencia de género es el feminismo"

La Junta de Andalucía ha apostado este año por la educación y la formación en valores en grupos como por ejemplo los jóvenes adolescentes de institutos como el IES Alhadra de la capital (el único de Andalucía que tiene un ciclo formativo con perspectiva de género) para la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en la provincia. Lo hizo con un multitudinario acto en el Museo Arqueológico, en el que la catedrática de la Universidad de Granada experta en coeducación, Carmen Repullo, impartió una charla sobre las relaciones tóxicas en la adolescencia. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Francisca Serrano, fue la encargada de dirigir el acto, previa participación en la lectura del manifiesto que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con la presencia de la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz y el resto de administraciones públicas. Serrano es tajante, y asegura que la única arma para derrotar la violencia de género y el machismo que se ha instalado en nuestra sociedad es el feminismo.

-A tenor de los datos de víctimas fallecidas o gravemente heridas en lo que va de año... ¿la sociedad aún no ha entendido qué es la igualdad?. Esta situación de violencia permanente ha generado un esfuerzo social y judicial que parece no dar los frutos esperados. Las víctimas se sienten a menudo desamparadas e invisibilizadas a pesar de las políticas de igualdad puestas en marcha... ¿Qué está pasando?

-Lo que está pasando es que se han ido poniendo parches a un gran problema. Es un problema de Estado la violencia machista y no se ha tomado conciencia por parte de la sociedad. Cuando vemos una noticia de un caso mortal sólo nos horrorizamos, pero aún es muy invisible las miles de mujeres que pasan por los recursos públicos. Nadie lo ve ni nadie quiere verlo. Parece que la violencia machista no nos toca cerca y está todavía concebida como una vergüenza. Este concepto está muy patente porque no pensamos desde la igualdad y desde el feminismo. El feminismo es lo que removerá y apartará el machismo y combatirá a la violencia de género. Lo que ocurre con la gente joven es que en estos últimos años se han ido creando una red de recursos, se han diseñado presupuestos para la atención a mujeres y niños y niñas en situación de violencia de género, pero realmente desde la familia, desde el ámbito más cercano y personal no se ha realizado esa transformación. El germen de todo es que no hay una base de valores y formación en el núcleo familiar para eliminar esa cultura machista que está aún muy arraigada en la sociedad. El machismo es ahora mismo el cáncer de la sociedad española. Es como un virus que está mutando y se está adaptando a las nuevas formas de vivir. Realmente no hay una transformación de conciencia ni en los ámbitos profesionales ni en la ciudadanía en general.

-¿Qué medidas debería tomar el gobierno entrante para minimizar este fenómeno?

-La Junta de Andalucía entiende que hay que apostar por la igualdad para erradicar la violencia de género. La coeducación es la clave. Se está trabajando de forma muy intensa con el profesorado y es evidente que hoy en día tenemos docentes más concienciados y comprometidos con la igualdad. La coeducación es la vacuna que podrá transformar la sociedad. Pero no hay que olvidar que las familias también son agentes socializadores. Desde la administración decimos que la denuncia salva vidas, y es cierto. Pero hay que tomar nota de lo que está sucediendo. Es cierto que en estos últimos años observamos que las mujeres asesinadas que habían interpuesto denuncia han aumentado, a pesar de tener órdenes de protección. El maltratador está siendo invisible para toda la sociedad y para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Creo que en los casos en los que la denuncia ha fallado, habría que depurar responsabilidades en todo el trámite para ver qué ha sucedido, por qué la mujer está muerta a pesar tener denuncia. Hay que repasar, no para parchear sino para modificar. Lanzo un mensaje claro al Ministerio del Interior y a la Subdelegación del Gobierno, que es la responsable directa en nuestra provincia. Las valoraciones de riesgo que hacen policías nacionales y guardias civiles no pueden bajar, deben ser más detalladas y personalizadas para evitar sucesos que estamos lamentando y que van en aumento. El gobierno central debe reforzar este trabajo con más presupuesto y con más agentes especializados en nuestra provincia.

-¿Cómo es la relación del IAM con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con el resto de administraciones que también tienen recursos para atender a las víctimas como es la Diputación Provincial o la Subdelegación del Gobierno, así como con jueces, fiscales y forenses?

-En 2017 el IAM se convocó la Comisión de Coordinación y sí se está trabajando con una relación mucho más cercana que hace unos años. Pero aquí influye mucho la voluntariedad y el compromiso de cada ámbito. Hay sectores muy rígidos, como el de la Justicia, en el que hemos visto que gracias a las jornadas de formación que desde la Junta de Andalucía se están llevando a cabo dirigidos a los profesionales, jueces y fiscales son mucho más permeables y sensibles. La coordinación debe ser aún mayor para estrechar lazos y esto solo se consigue apartando los colores políticos y entendiendo que lo que nos toca es trabajar para erradicar es la violencia machista. Da igual que nos pongamos detrás de una pancarta reivindicando el fin de esta lacra social, tenemos que reivindicarlo a los gobierno, exigiendo más presupuesto y mayor compromiso. Cuando asesinan a una mujer no deberíamos convocar minutos de silencio, sino sentarnos a trabajar para analizar qué es lo que ha sucedido, qué ha fallado y hacer un plan de choque... En esto quiero dejar bien claro que las duplicidades son una pérdida de dinero público, provocan desinformación y caos para las víctimas que al final se traduce en descoordinación. La Diputación Provincial debe entender que las competencias en materia de violencia de género son de la Junta de Andalucía.

-¿Qué siente cada vez que suena su teléfono y le comunican un nuevo asesinato?

-Cuando me comunican un nuevo caso para mí es algo muy duro. Es una mezcla de sentimientos, de frustración y tristeza... Lo primero que se me viene a la cabeza es en qué hemos fallado. Y conforme van pasando los años me voy haciendo más vulnerable pues aunque no conozca a la víctima mortal, se me pasan por la mente muchos rostros e historias personales que han pasado por el Instituto Andaluz de la Mujer. En ese momento me imagino a los hijos menores, a las familias... Necesito respirar y contar hasta diez antes de empezar a hacer llamadas para poner en marcha el protocolo, porque si no me derrumbo llorando. Ha habido momentos en los que he llorado de impotencia, tristeza, rabia... Pero me repongo gracias a esas ganas de trabajar y de llegar a la meta de acabar con este machismo. Las víctimas no son datos para mí, son rostros e historias cercanas.

-¿Se le ha dado el caso de que alguna víctima se haya dirigido a usted para pedirle ayuda o ha intervenido en alguna ocasión de forma particular?

-Sí, claro que se me ha dado el caso, y he intervenido, como no podía ser de otra manera. En algunos casos he dado pautas, que con el tiempo me han sonreído para decirme que han dado sus frutos. También he intervenido con amistades acercándolos a los recursos que pone a disposición de todas las víctimas la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Para que la denuncia termine con éxito es fundamental un trabajo previo de asesoramiento judicial y psicológico. La sociedad debe implicarse para apoyar a las víctimas y ayudarles a salir de esta lacra social que se ha convertido en el cáncer de este país.

-¿ Y que está haciendo la Junta de Andalucía para cerrar esa brecha?

-El machismo está mutando y se cuela por cualquier rincón. Ahora ya está incluso en las redes sociales. La presidenta de la Junta, en su agenda política diaria, lo primero que aparece es la apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Y esto se está demostrando en los presupuestos cuya partida para la lucha contra la violencia de género sube un 3,8%. Si hoy tenemos un Pacto de Estado es porque se hace la petición y se tramita a través del Gobierno andaluz, puesto que fue una iniciativa del tejido asociativo de mujeres de Andalucía. Andalucía viendo que no se aplicaba la Ley integral reconociendo a los menores como víctimas, en 2009 puso en marcha el programa de atención psicológica a hijos de mujeres víctimas de violencia de género. La Junta puso en marcha un programa pionero en España de atención psicológica a víctimas menores de edad, viendo la realidad del problema. Se ha puesto en marcha un Observatorio de Análisis de Publicidad Sexista. Hemos sido rebeldes con la LOMCE en materia de Educación, que eliminaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que habla de diversidad, respeto, igualdad, valores... poniendo por delante la asignatura de Religión, que hacen es encorsetar. En el ámbito del empleo estamos poniendo en marcha programas de empleabilidad que abarca a todas las mujeres. El principio de igualdad es ideología y hay que apostar por medidas que realmente sean útiles. Yo me pregunto a cuántas mujeres que están siendo víctimas de violencia machista se ayuda cuando se iluminan edificios con luz morada, con una suelta de globos o con una manifestación detrás de una pancarta... Una medida real es que no haya subvenciones públicas a los medios de comunicación que publiquen en sus páginas anuncios de prostitución. O cogemos el toros por los cuernos o solo estamos haciendo postureo.

-¿Siente que las políticas en materia de violencia de género han fracasado cada vez que hay una mujer muerta?

-Me frustra mucho pensar que el 2017 ha sido un año muy triste, manchado por la violencia machista. Me duele cuando al día me saltan dos o tres mensajes comunicando que ha habido dos o tres agresiones en todos los puntos de la provincia. Me cabrea, me enfada. Pero luego cuando entro a la sede del IAM, en la Casa Fischer, cuando veo a las psicólogas que no paran de trabajar, que tenemos máxima afluencia en las terapias grupales... todo el trabajo que se realiza para el empoderamiento de la mujer y los frutos que está dando me satisface. Creo que vamos por el camino adecuado pero creo que todavía quedan muchas cuestiones que limar, como por ejemplo la coordinación y trabajo a una entre las distintas administraciones.

-¿Cuál es el blanco en el que pretende dar el IAM, el objetivo prioritario?

-El empoderamiento de la mujer y la colaboración del hombre son las armas para combatir el machismo. Este es el objetivo de todo el trabajo que realiza el Instituto Andaluz de la Mujer. El blanco en el que el Instituto Andaluz de la Mujer y la Junta de Andalucía quiere dar con sus políticas en materia de igualdad es precisamente que la sociedad sepa detectar signos de desigualdad y saber cómo tiene que atajarla sin perjuicios. Me gustaría, antes de dejar de ser coordinadora provincial de Instituto Andaluz de la Mujer, poder mirar con las gafas violetas a nuestra provincia y decir que se ha convertido en una sociedad feminista. El feminismo es igualdad. El objetivo del IAM es que el feminismo se prestigie y sea el movimiento del cambio y la solución.

-Cada vez son mas los recursos que hay a disposición de las víctimas. También, cada vez son mas las mujeres que se atreven a denunciar, las estadísticas dicen que son cada vez más jóvenes e incluso menores de edad las que sufren maltrato por parte de sus parejas. ¿Son las nuevas generaciones más vulnerables y más agresivas, a pesar de estar más formados y educados?

-En este punto debemos de cuestionarnos si realmente lo hemos hecho bien en la educación desde las familias. Quizá esta sea la clave. La juventud ha tenido mucha formación en igualdad en el colegio, mucho acceso a la información que otras generaciones no tuvieron, pero creo que se ha utilizado mal y se ha descuidado la formación en valores.

-¿Se le da la suficiente relevancia a la violencia de género y a la igualdad?

-La sociedad no le ha dado la relevancia suficiente a la violencia de género ni a la igualdad. Los principales problemas que hoy en día tiene este país, en el orden en el que lo describen los ciudadanos está el desempleo, Cataluña, la religión, la crisis,.... pero nadie concibe la violencia de género como uno de los principales males que padece este país. El gran problema del mundo, y de nuestro país es que la desigualdad no es un tema prioritario, no se detecta.