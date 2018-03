"Una comida con prisas no sabe a nada"

A Mesa y Mantel recibe en el día de hoy en pleno equinoccio de Primavera, gracias a el Dios Kukulkan , que anuncio el final del invierno en este caso concreto, en el desierto de Tabernas, en un día que hace honor a la estación recién inaugurada. Compartimos el Pan y Vino con José Manuel Ortiz Bono. El desierto hoy se convierte en un Oasis pleno, pletórico y exultante, gracia al buen hacer, profesionalidad y don de gentes de nuestro común y querido Amigo, Antonio Gazquez Expósito, en el Restaurante las Eras, verdadero santuario de la gastronomía y sede de una Escuela Gastronómica, que ha formado múltiples profesionales.

PERFIL.Nacido en Abla (1962), padre de 2 hijos, infancia y juventud entre Abla y Fiñana, ya que tras los estudios primarios, había que desplazarse en aquel entonces a Fiñana, para finalizar el bachillerato. Comparten con Avila el gentilicio de Abulenses, del cual se siente muy honrado y orgulloso. Tuve una infancia muy feliz, los niños dábamos grandes paseos por el campo y jugábamos habitualmente en la calle, de preferencia al trompo y las cartulinas (juego por excelencia, con fabricación artesanal propia con cajas de cerillas y losetas) y en nuestra adolescencia y juventud al cuidado de la Parra, ayudando a las familias, que eran el medio de sustento. La Parra requería mucho trabajo y mimo.(prácticamente el año entero)

Maestro Conversador nato, fluido, se expresa con pasión y profundo conocimiento de la materia desarrollada y conocida en cada momento. Comprometido con los puestos que ha desarrollado, me confiesa que la Docencia le apasiona y de preferencia la de adultos. Funcionario del cuerpo de Maestro con 20 años de experiencia. Politica; Alcalde de su pueblo 2003-2010 reconociendo que es uno de los cargos más apasionantes, interesante e importante de todos los desarrollados. Ser Alcalde de tu Pueblo y conocer-tratar a tus vecinos, es algo muy grande. Ha sido Delegado Provincial de Obras Publicas y Vivienda (2010-2012), Delegado Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (2012-2015)- Desde 2015 hasta la actualidad Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

- El servir a los demás en su faceta docente y política, la entiende como algo innato o más bien se aprende con el paso de los años.

- Definitivamente es innato. Se lleva dentro y va creciendo y desarrollándose con los años. He conocido muchas gentes con vocación de servir, otras sin embargo no la tienen y no se sienten motivados.

¿Cuáles han sido sus tres logros más importantes en su dilatada carrera política?

A) En mi época de Alcalde, la construcción de la Residencia de mayores (2008) actualmente en funcionamiento. B) El decreto ley Orden 2/2012, en relación al Decreto de viviendas en suelo no urbanizable, que sirve como base para la regularización de viviendas C) Hemos conseguido que la Delegación tenga una cercanía muy directa con todos los protagonistas responsables en las áreas de la Agricultura Intensiva, ganadería y el Mundo de la Pesca, que nunca nos sintieran como algo lejano, en resumidas cuentas una Administración cercana- Almería tiene una gran vocación exportadora y no sería nada sin la agricultura. Es por ello que lo más importante es el Agricultor. Debemos de ser consciente que tenemos una Empresa Auxiliar que tiene carácter de "Excelente" y es imagen en el Mundo entero. Afirma que: Almería es Líder Mundial en Tecnología Agrícola y Regadío.

- Tres grandes retos por cumplir.

- A) Que Almería deje de padecer la falta de agua. Es un bien común, es un recurso vital generador de riquezas B) La cooperación y colaboración entre el Sector de la Agricultura. Ver las 10 grandes empresas en una misma mesa.- Tengamos en cuenta que de 3 casas europeas, mínimo entre 1-2 consumen hortalizas de Almería.-C) Completar nuestra infraestructura de transporte, con una logística acertada y de primera línea. El transporte de Mercancías por nuevas vías de transporte ferroviario (AVE) es vital e imprescindible- El transporte a se realiza a través de camiones, teniendo actualmente Almería, una de las mayores flota de España, el cual sería el primero en adaptarse al nuevo recurso. Recuerde que transportamos 3.200 millones de Kilos al año. Cifra espectacular.

MENU

1.Degustación de AVOE (Aceites Virgen Oliva Extra). Oro de Nijar. Castillo de Tabernas. Campos de Uleila. Agrícola García, Oro del desierto. . Antonio Gazquez Exposito afirma que 3 de los mejores AVOE del Mundo, se elaboran en el desierto de Tabernas, por el tipo de Oliva y el microclima El sol de media anual es de aproximadamente 3000 h. En el desierto de Tabernas la temperatura media anual es de unos 17,9 °C.? Las medias mensuales oscilan entre los 9 °C de enero y los 24,5 °C de agosto.

2.Fantasia de Tomate Cherry pera Lobello Caparros y degustación de Quesos Montagud. Los tomate Lobello se distinguen por el siguiente premio " Superior Taste" Award 2017. 3 estrellas. Bruselas. Es un tomate cherry abombado por piel muy fina y grado de dulzor en 12 grados. Al paladar exquisito. Cava Brut Conini Bodega Bosquet-Maridaje perfecto.

3.Tempura de gambas de Alboran, con marraná (ravigote o pipirana) de tomate raf Caparros con finas hierbas, queso fresco "Monteagud" y pulpo de Almería . El punto de la tempura que hace que se mantenga crujiente, que se exalta con la marrana y combina perfectamente con el pulpo y el resto de los componentes. Vino Blanco Bodega Cepa Bosquet Macabeo. La Cepa Macabeo se adapto muy bien en Laujar y Gabriel Bosquet, junto con su hija Virginia, pioneros en su elaboración.-

4.Gamba Roja de Garrucha (Almeria) a la sal. La gamba se cuece con a través de la sal, impidiendo que ningún liquido se desprenda de ella. Se consigue el mayor esplendor del producto. Sobresaliente. Cepa Bosquet Macabeo.

5.Milhojas de hortalizas de Almería asadas y bogavante, sobre emulsion de pimientos asados y AVOE. Este plato fue distinguido en Bruselas en el 2003, como mejor plato de la muestra Hotel Hilton, Bruselas. Carrusel de sabores concedido por la generosidad de los aceites, hortalizas y manos del Maestro Gazquez. Cepa Bosquet Vigiriego Blanco. Uva rescatada en Laujar, procedente de Canarias y que no padecio la Filoxera.

6.Arroz con perdiz roja y setas de la Sierra de Filabres.- Plato que consigue la "Excelencia", por unanimidad, objetivo del maestro de los Fogones. Mezcla la cocina tradicional con idea de cocina de vanguardia y fusión de productos autóctonos de la Sierra de los Filabres. Vino tinto Cepa Bosquet. Coupage, de 4 cepas diferentes, tempranillo, cabernet sauvignon y shiraz

POSTRES. - Helado de requesón de Monteagud, miel y coupage de AVOES, sobe emulsión de natillas quemadas y dulce de chocolate. Vino. Dulce Cepa Shiraz. Exquisito maridaje. Quesos. Monteagud de Uleila del Campo. Requeson (Flor del Queso) de elaboración diaria , fresco (ambos excelente) y del cabra curado, potente y muy perfumado.

Hablemos de Gastronomia. Descubro que es un auténtico amante de la gastronomía como organizador de las Jornadas Micológicas de Abla, durante varios años en compañía entre otros, con nuestro exquisito anfitrión Antonio Gazquez. Destaca que en la infancia tenía que comer Coliflor y francamente no le gustaban nada. Todavia no le gustan.

- Hábleme de sus comidas de la Infancia y Juventud.

- Especial recuerdo con cariño, la comida casera de mi casa. A. Lentejas. B) El empedrao en la perolilla. C) Mareos.- (tipo de gachas con boquerones), remarcando que es muy sabroso. Especial predilección por el Arroz con Setas de Abla. Soy un enamorado de los productos naturales. Otras predilecciones, las Farinetas de Nijar, de las Talvinas de Tabernas y Velefique (muy distintas a las de Vera, que son tipo postre), la tortilla de presoles de Dalias, un arroz con productos de la Mar, en el Cabo de Gata (La fabriquilla) y por supuesto de la Gamba de Garrucha, de la cual afirma rotundamente, que solo tiene un punto de cocción.- La Gamba de Garrucha es Gentileza.

- En su opinión ¿cuál es la condición especial para disfrutar de una Buena Mesa.

- Sin lugar a dudas, la tranquilidad y el tiempo- " Una comida con prisas no sabe a nada"

- Almería en Primavera, que le evoca, a que invita?

- Almería es paseo por el Campo, con la Flor del Almendro, es ver sus riachuelos con agua, es visitar Monsu, los Genoveses, la Fabriquilla, es la mejor estación del año, para valorar nuestras bellezas, rincones y sus múltiples colores.

- Almería propuesta como Capital Gastronómica Española 2019. ¿Cuál es su valoración y deseo?

- Almería es una provincia que lleva muchos años trabajando, luchando y produciendo productos hortofrutícolas caracterizados por tres grandes ejes. A. Calidad. B. Seguridad. C. Respeto al Medioambiente. Las distribuidoras Europeas el primer contacto que tienen son con productos Almerienses, que le garantizan ser- A. Saludables. Seguros. C. Gran calidad. Tenga también en cuenta que tenemos la Mayor Flota Artesanal de Pesca del Mediterráneo. Dicho esto afirmo que Almería debe de ser Capital Gastronómica 2019.

- La Junta de Andalucía va apoyar la Capitalidad Gastronómica de Almería 2019, con todos los recursos a su disposición."

- "Con Almería tenemos muchas deudas". La distinción de Almería como CGE 2019, si se nos otorga en Octubre de este año, no solo es un Premio para Almería y los Almeriense, es para toda Andalucía y por ende para todos los Andaluces.-

Háganos una reflexión final.

Almería se merece por mérito propio que nos reconozcan en su justa medida, por todo sus esfuerzos, trabajo y la gran aportación de sus empresas punteras en todos los sectores." En Almería todo nos llega tarde"." Almería se merece estar en la Primera Línea". Concluye con:" El Gobierno de la Nación y el de la Junta de Andalucia deben de pensar primero en Almería ".