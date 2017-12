Las compras 'online' de la Navidad colapsan Correos

Correos estima que, durante el mes de diciembre, el envío de mensajería registrará un aumento del 50% respecto al promedio mensual tanto en la paquetería nacional como la internacional. Ya durante 2016, en noviembre se registró una subida del 17% y en diciembre un 60%. Eso supone, como es lógico, un incremento en la carga de trabajo de los trabajadores que se soluciona con la contratación de más personal. Es posible que se haga en algunos puntos de España, sin embargo, en Almería, de momento, no hay novedad. Fechas como el Black Friday, el Cyber Monday y la campaña de Navidad componen una época de envíos muy superior al resto que se alarga durante casi dos meses y que se ha visto explotada debido a las grandes plataformas de compras online, caso de Amazon, Alibaba o los propios portales de las marcas. Por eso, lo lógico sería incrementar el número de trabajadores.

Sin embargo, el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos de Almería (SiPcte) confirma a Diario de Almería que en la provincia no ha habido ninguna contratación para hacer frente a épocas señaladas y, todo ello, "a pesar de que la plantilla se encuentra a un 60%". Hay días en los que un trabajador saca hasta ochenta paquetes al día durante estas fechas. Lo que supone el maletero lleno más dos sacas de alcance llenas de paquetes. Y todavía no ha llegado lo peor", explican desde el sindicato. A eso hay que añadir problemas logísticos, como la falta de adaptación de las motos a la paquetería. Aun así, desde Correos se ha anunciado a la unidad de San Juan Bosco que se harán dos contratos el próximo día 11. "No es suficiente porque la unidad al 60% con casi cuarenta trabajadores", explican desde el sindicato.

El sindicato SiPcte anuncia medidas de presión si no se actúa para aumentar plantilla

En definitiva, el Sindicato SiPcte denuncia la falta de medios y contratación además de la pasividad de la empresa ante la gran cantidad de trabajo que tienen que soportar estos días los carteros y carteras agotando la paciencia de estos y la de los vecinos, que reciben su correo con mucho retraso.

Almería capital cuenta con casi un centenar de trabajadores de correos distribuidos en dos unidades, la de El Zapillo y la de san Juan Bosco. La primera se encarga de tres distritos y la segunda de seis, entre los que están el centro, Pescadería, Carretera de Granada o el Barrio de Los Ángeles. Desde el sindicato manifiestan que con menos de un centenar de trabajadores, durante estas fechas les es imposible sacar todo lo que llega. Es más, tienen orden de repartir primero todos los paquetes y aquellos correos certificados, además del correo internacional, porque en caso de no llegar a tiempo, la empresa sería sancionada.

A esto hay añadir algunos repartos que no cubren determinadas secciones, caso de los del distrito 8. "Si alguien se va de asuntos propios, el resto tiene que sacarlo a duras penas, doblando esfuerzos", explican. Además, se tienen que hacer cargo de los correos de urgentes. "Los derivan para que los carteros los lleven. Incluso los burofax los siguen llevando los carteros", añaden.