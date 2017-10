Las comunidades de vecinos deben 36 millones pero baja la morosidad

Aunque la morosidad ha bajado un año más entre las comunidades de vecinos de Almería, que durante 2016 redujeron su deuda casi un 6%, aún deben 36,58 millones de euros según informó este viernes el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Almería, Gabriel Oyonarte.

Oyonarte ofreció estos datos sobre morosidad de la vivienda administrada en la provincia almeriense durante la presentación en el Museo de Almería de las XXVI Jornadas de Administradores de Fincas Colegiados, donde se darán cita más de 200 profesionales para abordar cuestiones de máxima actualidad para el ejercicio de la profesión de la administración de fincas.

Oyonarte explicó que, según los datos del 'Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España' elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el descenso que continúa en cuanto a la morosidades mayor en años anteriores, "lo que confirma ya el cambio de tendencia a la baja".

En cuanto a la morosidad bancaria, ha disminuido también en Almería, llegando a los 7,59 millones de deuda, un 11,05% menos con respecto al ejercicio anterior (9 millones de euros). Este descenso se puede ver también a nivel regional, con una bajada del 12,20%, en total, unos 64,14 millones de euros, frente a los 73 del año anterior.

Durante la primera ponencia, los representantes de los Colegios de Administradores de Fincas han querido recordar a las comunidades de propietarios que deben cumplir con el modelo 347, para informar a Hacienda sobre sus operaciones con terceras personas en 2016 (albañiles, fontaneros, electricistas, empresas de ascensores, etc.) que superen los 3.005,06 euros al año. Según el presidente de CAFAlmería, "estimamos que el 30% de las comunidades de propietarios de Almería, no gestionadas por profesionales Administradores de Fincas colegiados, tienen posibilidad de sanción si no realizan dicho trámite, bien por desconocimiento o por cumplimentar erróneamente el documento". A nivel de Andalucía, el 30% de edificios que se arriesgan a obtener una sanción si no cumplen dicha normativa asciende a 604.403. De no presentar la documentación, las sanciones consisten en multas de 20 euros por cada proveedor que no se haya reflejado en el modelo 347, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.