El conde de Ofalia y el Consejo de Gobierno

Respecto al ninguneo que Francisco Cea y sus ministros pretenden hacer del Consejo de Gobierno, existen datos que lo demuestran, así la falta de local para las reuniones del Consejo de Gobierno en octubre de 1833, la no dotación de gastos propios de oficina y de personal para tan importante Consejo, aquellas carencias fueron puestas de manifiesto por Heredia en aquellas fechas (legajo Estado 2828, AHN). Mas en diversas importantes cuestiones interviene este importante Órgano de Gobierno, censura y desaprueba la postura del Infante don Carlos, refugiado en Portugal, al no reconocer como Reina a Isabel II y proclamarse don Carlos Rey, postura de rebeldía, autorizando el mencionado Consejo la utilización de las Fuerzas Armadas a mediados de Octubre de 1833.

El Consejo de Gobierno estaba formado por el Marqués de Santa Cruz, era Presidente; Duque de Medinacelli; General Castaños, Duque de Bailén; José María Puig; Marqués de las Amarillas, que mandaba la capitanía General de Andalucía; Juan Francisco Marco Catalán, Arzobispo de Méjico -ya España tenía perdida a Nueva España-; Francisco Javier Caro, se encontraba enfermo y el 14-X-1833 fue sustituido por don Nicolás María Garelly, magistrado en Valencia, que posteriormente sería Ministro de Gracia y Justicia, aunque recuperado de salud Caro, en sesiones del Consejo de Gobierno acudían ambos. El Secretario era el Conde de Ofalia.

Los del Consejo de Ministros deseaban un organismo paritario con dos miembros

El Consejo de Gobierno se reunía dos veces por semana, martes y viernes, desde su creación el 5-X-1833, entre sus miembros destacó el vigor del Marqués de las Amarillas, sobrino de Castaños y con experiencia en el mundo militar, tuvo ascensos durante la Guerra de la Independencia, fue Ministro de Guerra en épocas del Trienio, mas conspiró con la contra revolución absolutista, además de intentar fundar una Gendarmería Civil¸ I duque de Ahumada, su hijo, II duque de Ahumada, crearía la Guardia Civil; se consideraba que junto al Marqués de Heredia eran los impulsores de este Consejo. Consejo de Gobierno que se caracterizó por defender los intereses de la Reina Madre y de la heredera del Reino de España. Mostró enorme interés el Consejo de Gobierno por que se cumpliese con lo realizado por la Comisión que ejecutaba la división territorial española, Almería mantenía la capitalidad de Provincia, desapareciendo las de Calatayud, El Bierzo y Játiva, iniciándose estos estudios en diciembre de 1825, eran respetuosos con la España de las Regiones, siendo Almería insertada entre las 8 provincias de Andalucía, la España de 1822 de 52 Provincias pasó a ser de 49 Provincias, manteniéndose la Provincia de Almería, el hombre de Estado de mayor peso político en la Corte de Madrid, en el que se apoyaban los intereses de Almería, era el Conde Ofalia, durante el último año de vida de Fernando VII como Ministro de Fomento, posteriormente y desde el 21 octubre de 1833 como Secretario del Consejo de Gobierno, se mantuvo receloso el Consejo de Gobierno hasta el 11-11-1833, en el que aceptaba la división territorial de España, con el nuevo Ministerio de Fomento de Burgos, cuando supieron con certeza como era dividida territorialmente la nación, aprobaron la España de las 49 Provincias, Heredia ya sabía que Almería mantenía su Provincia. En las cuestiones de competencias de los Subdelegados de Fomento el Consejo de Gobierno limitaba sus poderes, era una época de Guerra Civil por el Carlismo, disminuir excesivamente el poder militar tenía múltiples riesgos.

Para tratar sobre cuestiones entre Consejo de Gobierno y Consejo de Ministros la Reina ordena que se forme una Comisión, para lo cual el 12-12-1833 se nombra por parte del Consejo de Gobierno a don José María Puig, persona conservadora, y al magistrado Garelly, Puig recibe del Marqués de Heredia una serie de reservadas advertencias (legajo Estado 891 en AHN), señalando las intenciones de dejar inoperativo al Consejo de Gobierno, por parte de los Ministros, advertía que no cediesen para crear un cuerpo intermedio paritario entre el Consejo de Gobierno y Ministros para resolver cuestiones de interés para la Reina, pues era fundamental para el Consejo, del que era Secretario Heredia, no perder el trato directo con la Reina Gobernadora María Cristina, recordando la voluntad del fallecido Fernando VII de que el Consejo de Gobierno fuese consultado en los asuntos graves del Reino. Los del Consejo de Ministros deseaban un organismo paritario, con dos miembros de cada Consejo - eran Cea Bermúdez y Burgos los que representaban al Consejo de Ministros-. Heredia aconsejaba que se propusiese a la Reina María Cristina, puesto que la idea de establecer una Comisión había nacido del Consejo de Ministros, que fuesen dos de éstos los que se presentasen ante el Consejo de Gobierno en pleno y expusiesen y se tratasen los asuntos que deseasen considerar, de esta manera se respetaría la voluntad del difunto Rey y el Consejo de Gobierno no perdería prerrogativas. Funcionando de ese modo el Consejo de Gobierno mantendría su poder de consejo y opinión, como ya lo hizo en la división territorial del Reino.

General Castaños. Duque de Bailén