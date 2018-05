El consejero de Cultura defiende la permanencia de El Pingurucho

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estudiará los condicionantes técnicos si el Ayuntamiento de Almería formula solicitud para el traslado del Monumento a los Mártires de la Libertad, popularmente conocido como Los Coloraos y que se ubica en la Plaza de la Constitución de la ciudad. El también conocido como Pingurucho se encuentra incluido en el entorno afectado por la declaración BIC de la Iglesia del Convento de Las Claras, por lo que, "si se solicita el traslado, se aplicará la Ley de Patrimonio", ha asegurado el consejero.

Miguel Ángel Vázquez ha explicado en el Parlamento de Andalucía que cualquier actuación sobre este bien "debe ser autorizada por la administración competente en materia de patrimonio histórico, que en este caso es la Consejería de Cultura, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. A día de hoy, no se ha presentado proyecto alguno sobre el traslado del monumento por parte del Ayuntamiento, que es a quien compete la obra de urbanización que se lleva a cabo en la llamada Plaza Vieja".

"En el momento en que se reciba una solicitud en estos términos se estudiará al detalle el proyecto municipal, se dialogará y se informará en un sentido o en otro dentro de lo previsto por la Ley, teniendo en cuenta tanto las cautelas arqueológicas previstas como las condiciones de desmontaje, además de la ubicación elegida, en el caso de que esté afectada por algún BIC o entorno protegido", ha indicado.

"Por tanto, es momento de diálogo y consenso entre las administraciones, del análisis riguroso de cualquier propuesta y, por encima de todo, del cumplimiento de la Ley para dar la mejor respuesta a la ciudad de Almería", ha concluido el consejero en respuesta a la intervención de la representante de Podemos, Lucía Ayala.

La parlamentaria ha pedido al responsable de la Junta que el Gobierno adopte las medidas necesarias y legales respecto a la protección del conjunto histórico de la Plaza Vieja. En su intervención, Ayala ha resaltado lo que parece ser la intención del ayuntamiento de "esconder el monumento", por lo cual ha pedido al consejero que la Junta "no sea cómplice de intereses ocultos que no pueden beneficiar a nadie". Ha resaltado Lucía Ayala que más de dieciocho mil firmas, así como una concentración donde mil personas acudieron a mostrar su descontento, dejan claro que "la ciudadanía almeriense, quienes habitamos y paseamos por esa plaza, no está de acuerdo con el proyecto de rehabilitación de la misma".