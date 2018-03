El consejero de Fomento pide al Gobierno que se "ponga las pilas" con el AVE

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, pidió ayer al Gobierno que se "ponga las pilas" y no pierda "como ha perdido antes una legislatura entera" en la llegada de la alta velocidad a la provincia de Almería. Así se refirió a la visita de Íñigo de la Serna a la capital almeriense, asegurando que "la legislatura anterior del PP se saldó con el tapiado de los túneles de Sorbas, no fue una ejecutoria muy brillante. Si ahora anuncia que se van a licitar las obras, yo me alegro de que se vayan a licitar las obras pero llevamos mucho tiempo de retraso" ha dicho López, quien considera que se ha producido una "situación de desdén del Gobierno de España respecto de los intereses de infraestructuras en general de Andalucía y desde luego de la comunicación ferroviaria de Almería".

"Necesitamos que se tomen muy en serio el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes, eso es lo que está pidiendo Almería, lo que está pidiendo Algeciras (Cádiz), lo que está pidiendo el conjunto de Andalucía", afirmó. En este sentido, recordó que se trata de una planificación de ámbito europeo a la que "está obligado a responder el Gobierno de España en los tiempos además en los que se ha definido". "Está muy lejos de que ese ritmo se pueda alcanzar y lo que le decimos al Gobierno es que estamos encantados de que la zona litoral desde Castellón hacia arriba vaya a buen ritmo, lo que le pedimos es que en Andalucía ese ritmo sea equiparable y hasta ahora, lamentablemente, no ha sido", dijo.