"Nunca creí en los salvadores de la patria"

Su interés por la política comenzó con 16 años y con 18 se afilió al Partido Comunista, desde entonces ha permanecido ligada a este partido ahora Izquierda Unida (Izquierda Xunida en Asturias). Su paso por el Parlamento Europeo viene precedido por su trabajo como alcaldesa de la localidad asturiana de Castrillón, puesto al que renunció para ser eurodiputada. Su labor en la UE está lleno de experiencias pero ahora a poco más de un año para que acabe su legislatura afirma preferir el trato más directo que da una alcaldía.

Trabaja para la Unión Europea, ¿qué es Europa para usted?

Ahora mismo es una unión comercial y de intereses financieros y me parece vergonzoso lo que se está haciendo con el tema de los refugiados y los inmigrantes. Debería ser aquella Europa de los pueblos y la ciudadanía. Además echo en falta en la UE una política exterior propia, hace seguidismo de la política americana o de ciertos países que tienen sus intereses.

¿Cómo ve España?

Es demencial lo que está ocurriendo en España, ha perdido mucho poder en Europa, Rajoy no lo está haciendo nada bien. No sé lo que ocurre con el pueblo español que no despierta, se está retrocediendo muchísimo en la democracia y en las libertades y esto no puede ser. No es lo mismo recortar un sistema de bienestar social como el de Alemania que era un árbol frondoso que recortar el nuestro que eran 4 cañas y lo que no se puede es perdonar miles de millones a los bancos, robar en instituciones y luego decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay que tener cara dura.

¿Qué le parece lo que está ocurriendo en Cataluña?

¡Qué lío! Yo creo que el PP se equivocó al recurrir el Estatuto de Cataluña y aquí lo que falta es talante negociador, sentarse y hablar tranquilamente. Yo defiendo un estado federal y dada la diversidad que tiene España se podría solucionar muchas cosas.

¿Es usted independentista?

No, yo no estoy a favor de la independencia de Cataluña y además me parece que en un mundo tan globalizado como el actual de esta manera no se va a ningún lado. Pero es cierto que no veo la salida al problema, es muy difícil. Tampoco creo que la cárcel sea una solución y cuando decidieron aplicar el 155 y volver a elecciones generales cualquier persona se daba cuenta de que al día siguiente el problema iba a estar encima de la mesa porque los resultados iban a ser muy parecidos. Hay una responsabilidad tanto del gobierno de España como de la Generalitat, lo que no se puede es jugar con la gente y con los sentimientos, hay que ser más serio en política.

Pertenece a la comisión de Desarrollo Regional, ¿qué asuntos están tratando ahora?

Es una comisión que en esta legislatura no está teniendo mucho contenido porque se dejaron los temas bastante cerrados en la anterior. Yo acabo de terminar un informe a petición propia para esta comisión sobre el papel de las regiones y las ciudades en el cambio climático, habla de medidas a implementar y de dar más autonomía y más medios a las ciudades que son las que verdaderamente controlan mejor eso y tienen más cercanía para poder aplicar medidas y poner remedio.

¿Fue un problema que usted vivió cuando era alcaldesa de Castrillón?

Sí, en mi municipio tenemos industrias de este tipo, por ejemplo Asturiana de Zinc, fue una empresa que en su tiempo campó a sus anchas y contaminó muchísimo y a día de hoy hay que estar atentos. Las industrias tienen responsabilidad en la contaminación y hay que exigirles el cumplimiento de la legalidad en los temas medioambientales.

¿Le resulta difícil sacar adelante ciertas propuestas para rebajar la contaminación?

Si quieres ir hacia adelante y prevenir ese cambio climático, hay que ser valiente y reconocer que hay ciertos sectores de la industria que contaminan y que no están cumpliendo y nos están matando; en toda la comarca central de Asturias el nivel de cáncer es el que es, había marcadores que superaban con creces lo que la Unión Europea permite. Creo que es un tema importante y a estas alturas el cambio climático no lo puede negar nadie.

También está usted en la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

A mí me defrauda muchísimo este tema porque la igualdad en la UE está en segundo o tercer plano. Sobre el papel todo está muy bien y todo son declaraciones muy bonitas pero se hace muy poco y estamos un poco cansadas de pelear. Se puede ser de derechas o de izquierdas pero aquí estamos hablando de nuestros derechos, de nuestra igualdad y todos sabemos que todavía los partidos son patriarcales, las mujeres no podemos estar sumisas porque el partido lo diga, primero están nuestra igualdad y nuestros derechos independientemente del partido al que pertenezcas y esa es una gran pelea.

¿Cómo mujer política ha sufrido esa desigualdad en alguna ocasión?

Sí, notas perfectamente el machismo en los ataques que te hacen y que no harían a un hombre. Una mujer se cabrea y es una histérica y si se cabrea un hombre es que tiene carácter. Lo sufres por todos los lados, hay actitudes muy machistas, empezando por la propia Comisión, Juncker prometió una comisión paritaria y no lo es, la gran mayoría son hombres.

¿Cómo se puede ir avanzando en ese tema?

En primer lugar la unión de las mujeres, lo que no se puede es por pertenecer a un partido plegar velas ante lo que diga y votar a veces en contra de lo que es la defensa de lo tuyo y en segundo lugar no nos van a regalar nada lo tenemos que conseguir pero bienvenidos los hombres que se unan a esta lucha. Somos el 52% de la población europea y no me puedo creer ni una democracia ni una institución democrática que no reconozca el derecho de más de la mitad de su población.

¿La igualdad es uno de sus temas prioritarios en lo que queda de legislatura?

Ojalá pudiéramos lograr que la igualdad fuera real aquí, que la UE empezara de verdad a creérsela, tanto la Comisión como el Consejo y llevarla a la práctica. Hacer todas sus políticas transversales en el tema de mujer y de verdad destinar el presupuesto necesario, con esto me iría más contenta.

¿Qué destacaría de su paso por el Parlamento Europeo?

Trabajar aquí es una experiencia muy interesante porque ves como se maneja todo pero al mismo tiempo es un poco decepcionante porque desde el Parlamento no mandamos nada, sugerimos o proponemos a la Comisión, los que mandan son los que no habéis votado.

¿Se ve repitiendo?

No, me gusta la política más cercana, esto me parece muy lejano a la ciudadanía, ¡si fuera otro tipo de Unión Europea!, pero aquí ves como se impiden a los grupos más pequeños sacar sus propuestas, no entienden que estás aquí porque la gente te ha votado porque también hay esa ciudadanía que opina de esa manera y hay que tenerla en cuenta, no solo se gobierna para las mayorías.

¿Castrillón le atrae más que Bruselas o Estrasburgo?

Sí, me quedo con el municipalismo. En un municipio tu gestionas, tu llevas tu programa adelante, conoces las necesidades de la zona, tratas con la gente, ves el resultado de tu gestión, ves que verdaderamente solucionas problemas a la gente, es una cosa muy cercana, sin embargo en este Parlamento y perteneciendo a un grupo minoritario como es la izquierda todo es muy complicado, cuando votan a favor una enmienda nuestra es casi un día de fiesta.

¿Se arrepiente de algo en política?

No porque incluso de las cosas malas sacas una enseñanza. Me dicen que soy muy peleona que tengo un objetivo y voy a por él y … es verdad, cuando eres mujer parece que tuvieras que ser dócil y no es así.

Se habla mucho de la pérdida de confianza en la política, ¿cómo cree que se debería actuar?

Para mí la política es algo muy serio, es lo que te gobierna la vida, mi abuelo decía que hasta cuando vas a comprar pan haces política. Los políticos son personas y por lo tanto depende de la calidad humana de cada uno no, no todos los médicos son iguales, ni los profesores, depende de los principios y la honestidad que tengas, no todos los políticos son iguales.

Izquierda Unida tiene desde las últimas elecciones europeas nuevos compañeros de viaje en el mismo grupo parlamentario: los eurodiputados de Podemos.

Sí, hay una reflexión que yo me hago muchas veces: en España antes de las elecciones europeas había muchas movilizaciones, IU tenía una intención de voto del 17% llegó Podemos y nosotros perdimos. ¿Dónde están las movilizaciones desde entonces? y ¿la conciencia de la gente? Yo hay cosas que comparto con ellos pero nunca creí en salvadores de la patria, todos tienen los pies de barro.

Sin embargo son dos partidos que han ido de la mano últimamente.

No soy de las que defiende la convergencia como se hizo, perdiendo muchas veces tus referencias, quedando en segundo lugar. IU tiene una trayectoria, unos principios, siempre ha estado en el mismo sitio, el que quiera te lo compra pero hemos sido un partido que se respeta, un partido serio, lo que no me gusta es hoy digo una cosa y mañana otra, o como a veces dice Podemos lo que diga la gente. Creo que la política, debe ofertar un programa, un modelo de sociedad. A mi me gusta el modelo de que cada uno se presente con su programa y después si hay posibilidades te sientas y cierras un acuerdo de gobierno, pero cada uno con su propia identidad. En Asturias defendemos esa postura.

De Asturias nos vamos a Almería, ¿la conoce?

No, tengo que ir, me han dicho que Cabo de Gata es precioso. Antes de acabar mi legislatura quiero ir a la zona conocida como mar de plástico, me interesa mucho conocer todo lo que se está haciendo.

Precisamente hay un tema que afecta directamente a esta tierra y es la reforma de la Política Agraria Común.

En este sentido me gustaría destacar que antes de reformar la PAC deberían haber hecho un estudio serio e independiente de todos los años de aplicación, las consecuencias que ha tenido en diferentes sitios, para afrontar después una reforma que de verdad fuera seria y eficiente para la ciudadanía y eso no lo han hecho, no es el mismo resultado de la PAC en unas regiones que en otras porque España es muy diferente.