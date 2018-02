Un criminal anda suelto

Una mujer de 34 años de edad, María del Carmen Sánchez Lozano murió la mañana del 8 de julio de 2004 asesinada de tres disparos de arma corta cuando la victima en unión de su hijo de 14 años, su hermano y un peón trabajaba en la explotación agrícola de su propiedad ubicada en la cuesta de Los Alacranes cercana al núcleo urbano de Tarambana, en el termino municipal de El Ejido.

El asesinato se produjo en torno a las ocho y media de la mañana cuando dos desconocidos sin apenas mediar palabras tirotearon a la mujer casi en la puerta de entrada al invernadero situado en el paraje de Rebeque . En esos momentos la victima se encontraba retirando unos montones de hierba seca que se hallaban apilados a la entrada de la finca.

Uno de los individuos, utilizando posiblemente un revolver hizo tres disparos a corta distancia y de frente, dos de ellos mortales de necesidad cuyas balas impactaron de lleno en el tórax y hombro de la mujer que cayó fulminada al suelo muriendo en el acto.

El propio hermano de la victima alertado por el ruido de las detonaciones salió apresuradamente del interior del invernadero junto a su sobrino, hijo de la fallecida y un trabajador. La victima se encontraba desvanecida en la entrada del invernadero junto a una banda de plástico y rodeada de un gran charco de sangre. La infortunada mujer ya estaba agonizando. Su hermano desde su teléfono móvil llamó a la central COS del 062 de la Guardia Civil informando sobre el terrible suceso pidiendo inmediato auxilio médico.

Según testimonios del hermano de la victima y su hijo, los autores de los disparos que actuaron a cara descubierta, se dieron a la fuga en turismo utilitario de color blanco sin que diera tiempo a ninguno de los presentes de anotar datos sobre marca, modelo o dígitos de la matricula ya que todos estaban totalmente confundidos y llenos de estupor ante la trágica situación.

María del Carmen Sánchez falleció poco antes de la llegada de los servicios de Emergencias Sanitarias del 061 desplazados desde la base de El Ejido ya que las heridas sufridas eran muy graves y su situación irreversible.

La mujer, natural de Adra era viuda y residía junto al resto de sus familiares en esta localidad. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que investigó el caso siguió la pista del coche color blanco- podría ser un Renault Laguna- utilizado por los asesinos para la fuga. Los agentes de Criminalística tomaron todo tipo de huellas de las señales dejadas por los neumáticos del coche para la obtención de datos que permitiesen identificar el tipo de vehículo.

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de El Ejido instruyó las correspondientes diligencias decretando el secreto del sumario. Sobre los móviles del crimen, existen algunos indicios sobre la posibilidad de que pudiera tratarse de un crimen por encargo. En fuentes de la investigación se enmarca dentro de lo que podría definirse como un crimen de índole pasional al descartarse que el asesinato obedezca a cualquier tipo de ajuste de cuentas y descartar el robo como móvil. Lo que se habla dentro del entorno del caso es que la mujer conocía en mayor o menor medida a los que les ocasionaron su muerte.

Según conocidos de la victima, María del Carmen Sánchez había interpuesto anteriormente diversas denuncias por malos tratos, acoso y amenazas contra una persona con la que en un tiempo mantuvo una relación sentimental que ya no existía.

Sobre los individuos que acabaron con la vida de esta mujer, existen pocos datos aunque se conoció que no son extranjeros y que el coche con el que huyeron lleva en la parte trasera un enganche para remolque. Han pasado los años y la violenta muerte de esta mujer sigue presentando múltiples incógnitas. Lo que si cobró bastante fuerza es que este crimen fuese sin género de dudas un asesinato por encargo. Los autores tienen perfiles diferentes, pese a que les une la muerte como objetivo. Son los menos profesionales y mas baratos. Sin dedicación exclusiva. El asesino a sueldo casual, normalmente escogido dentro de las zonas marginales de las grandes ciudades y que suele ser contratado por un precio que ronda entre los 3.000 y 6.000 euros y aunque cumple los objetivos asignados no son muy apreciados entre los profesionales del crimen ya que normalmente suelen ser personas con un fuerte enganche a las droga y necesitan a diario grandes sumas de dinero. Más o menos profesional la verdad es que hacen lo mismo: asesinar a un desconocido a cambio de dinero.

En esta línea indicar que la Audiencia Provincial de Almería condenó el 21 de diciembre de 2002 a dos individuos a 15 años de prisión a cada uno de ellos por el asesinato cometido mediante dos tiros de escopeta a un vecino de El Ejido, Miguel M. O. asesinato ocurrido durante la madrugada del 26 de mayo de 1998 en esta localidad almeriense.

La sentencia, consideró hechos probados, que los condenados efectuaron dos disparos con un rifle contra su víctima, uno de los cuales traspasó la puerta de la habitación en la que fue hallado el cadáver.

El auto añadía que J. M. propuso a A. L. pagarle la cantidad de 18.030 euros si mataba a Miguel M., para lo cual le adelantó 150 euros 25.000 pesetas con el fin de que adquiriese la escopeta.

El resto del pago se efectuaría una vez "realizado el trabajo", en un invernadero de Balerma (El Ejido) propiedad de J M., a donde lo condujo una mujer, M J. quien resultó condenada a dos años de prisión por el encubrimiento del crimen.

No descubrieron la participación de J. M. en el crimen de inmediato. De hecho, tuvo la sangre fría de acudir al sepelio del que había sido su hermano político y portar en el hombro su féretro. Pero un año después de ese asesinato se descubrió que él lo había tramado todo. Fue juzgado y condenado por planearlo todo.

Allí, poco antes de la una de la madrugada del 29 de agosto del pasado año en un cortijo de la barriada de Tarambana, el presunto agresor entró por la fuerza en el domicilio donde viven su ex mujer y la hermana de ésta y las hirió de gravedad atacándoles con un hacha. Su ex mujer, Ana M. de 55 años, resultó herida menos grave, en tanto que su hermana Teresa, de 45 años estuvo ingresada con heridas en la cabeza y en el tórax, aunque su vida no llegó a correr peligro. J. M, que también sufrió heridas en la trifulca, estuvo un par de días en observación en un centro hospitalario y una vez dado de alta fue de nuevo reingresado en prisión.

