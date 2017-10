La cuartilla de Sánchez Teruel

El exalcalde de Chirivel, José Luis Sánchez, mantiene su hegemonía en el PSOE de Almería gracias a su plan perfectamente definido hace ya meses para conseguir el voto mayoritario de la militancia en la provincia siendo consciente de que no iba a contar con el respaldo de las principales agrupaciones. El líder de los socialistas se preparó para enfrentarse a la primera de las elecciones directas, sin buscar el beneplácito de intermediarios y delegados como en las anteriores citas con las urnas, trabajando en el conjunto de la provincia como un lento pero infatigable rodillo que tejía y consolidaba contactos. Así lo hizo en la campaña. Voto a voto, con reuniones a la carta en las que a veces no eran ni diez. En Alcóntar mantuvo un encuentro con cinco militantes. Y lo disfrutó, sobre todo los ratos de tertulia a posteriori que prolongaban hasta bien entrada la noche sus visitas a los pueblos. No era un escenario inédito por esta atomización del voto, porque ya se midió en julio de 2011 a Segura Vizcaíno y Luis Caparrós, pero sí una batalla con unas características especiales que supo anticipar. En su despacho, en la sede de Pablo Iglesias en la que se concentraron casi un centenar de militantes y cargos en la noche del domingo tras el recuento, está la cuartilla en la que dibujó días antes del inicio de la campaña las alineaciones de unos y otros, las agrupaciones que le iban a dar la espalda y aquellas comarcas en las que tenían que concentrar parte de su acción y relato. Sabía que iba ser un proceso interno mucho más allá de la disensión de susanistas y sanchistas y que el día después se tendrían que sentar con los otros dos candidatos derrotados para apaciguar hostilidades y sentar las bases de la nueva ejecutiva.

1.Agrupaciones grandes y pequeñas. Pérez Navas ha conseguido la victoria en las organizaciones de Roquetas, El Ejido, Vícar, Níjar y Viator. Cinco de las más importantes y aún así ha cosechado el peor resultado de las primarias a tres bandas. López Olmo ganó en Huércal-Overa, la capital y Pulpí y quedó segundo. El líder del socialismo no ha logrado ganar en los grandes municipios y aún así acumula el 47% de votos frente al 25% de cada uno de sus rivales. En el voto directo que este domingo estrenaba el proceso de elección del secretario general a nivel provincial todos suman, es la dictadura de las agrupaciones de menor peso. Y será un complicado reto para José Luis Sánchez Teruel incorporar a su proyecto político a las principales organizaciones, las de mayor cifra de afiliados, porque han sido contrarias a su gestión.

2.El aparato de la Junta y los parlamentarios. Para un candidato alternativo no contar con los delegados, ni los parlamentarios ni los diputados nacionales supone un hándicap difícil de superar. Sánchez Teruel logró implicarlos y que trabajaran con ahínco en la movilización de las bases de las que han surgido.

3.La derrota de históricos socialistas. Pocas derrotas se le conocen al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla. De hecho, podría ser la primera. Ocurre lo mismo con Nono Amate. Y los dos se han embarcado desde el primer momento como avalistas de los candidatos derrotados. El de Vícar fue valedor de Pérez Navas y uno de los pesos pesados de su equipo, el que le ha reportado la mayoría de apoyos por la provincia, y el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria y exdiputado nacional ha sido clave para la candidatura de López Olmo, como ya ocurrió en las primarias de mayo siendo el principal sostén de la corriente sanchista en la provincia junto al exalcalde Fernando Martínez. El nuevo secretario general tendrá que trabajar para conseguir, como mínimo, que no haya interferencia ni oposición a su proyecto político. Con el que ha sido presidente de su ejecutiva provincial hasta la fecha, Antonio Bonilla, se antoja menos complicado, sobre todo porque los dos mantienen como referente a Susana Díaz que podría mediar. Lo de acercarse a los sanchistas será casi misión imposible y generará, en el corto y medio plazo, ciertas resistencias y colisiones en el seno de la Agrupación de la capital.

4.Participación a la baja y menos votos que avales. Más de cinco mil militantes estaban llamados a las urnas el domingo, al igual que ocurriera en las primarias de mayo, y sólo votaron 3.620. En las de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se movilizaron 4.047 votos y en las primarias de 2014, también con Pedro Sánchez frente a José Antonio Pérez Tapias y Eduardo Madina, se contabilizaron algo más de 3.500 sufragios. Las de el domingo están a medio camino en participación y se traducen en una considerable caída en relación a los avales que se recogieron hasta el 16 de septiembre. Pérez Navas, López Olmo y Sánchez Teruel se emplearon a fondo para validar su candidatura y consiguieron 4.260 avales válidos, más del 85% del censo. De hecho, parecía casi una utopía que hubiera avales para los tres precandidatos, pero al final lo lograron. La comparativa de los avales y votos finales es mucho más perjudicial para el ganador al ser en torno a 400 menos sobres que firmas. En el caso de López Olmo y Pérez Navas está distancia estaría en 85 para el primero y en 177 para el actual senador. Era un escenario esperado, a pesar de los mensajes lanzados en campaña de que conseguirían más votos.

5.Candidatura tardía de Pérez Navas. Ahora sabe que fue un error. Dejó para el mismo día de la inscripción de las precandidaturas su anuncio, casi sin margen de reacción para la exploración de nuevos apoyos más allá de los que le hicieron dar el paso hacia adelante. Cuando en la campaña llegó a agrupaciones medianas y pequeñas en busca del voto se encontró con mensajes de imposibilidad. "Demasiado tarde, ya me he comprometido con otro candidato". El portavoz del grupo municipal estuvo todo el verano sopesando la posibilidad de dejar la ejecutiva de Sánchez Teruel y plantarle cara en las urnas. Él no deshojaba la margarita y mientras el líder del socialismo ya tenía en su plan la batalla a tres bandas.

6.Votos de componente ideológico. Las primarias de Almería, al contrario de las que han tenido lugar en las otras dos provincias andaluzas, Málaga y Granada, eran mucho más que el enfrentamiento de los susanistas y sanchistas. La tercera vía que supuso la irrupción del proyecto de Pérez Navas cambió el tablero de juego previsto y así debilitó a las otras dos corrientes cuando iban a reproducir otra contienda a nivel provincial de la vivida en las primarias de mayo. Desde la opción sanchista siempre se sospechó de una candidatura teledirigida por Susana Díaz para hacerles más difícil tanto lograr los avales como sumar votos, pero el proyecto de Pérez Navas salió, según repiten, sólo a ganar sin ninguna otra encomienda. López Olmo sumó 954 votos, resultado que queda lejos de los 1.491 que había recibido Pedro Sánchez unos meses atrás. Sin embargo, para los oficialistas la hipótesis del desgaste no tenía razón de ser y temían más una posible pinza de los dos aspirantes alternativos a pesar de que proclamaron que eran proyectos incompatibles. Al final, los afines a la presidenta de la Junta han ganado en Almería, Granada y Málaga.

7.Manos libres para una nueva ejecutiva. Desde que se conocieran sobre las diez de la noche del domingo los resultados de las votaciones, los mensajes de los candidatos, tanto del ganador como de los vencidos, han sido en una misma línea de unidad y fortalecer al partido. Sin embargo, también se ha dejado caer ya la necesidad de que José Luis Sánchez Teruel sea generoso de cara al XIII Congreso Provincial Ordinario. Ayer mismo, el líder de los socialistas aseguró que habrá diálogo y que "todo el que quiera sumar estaré encantado de que nos ayude". Sánchez Teruel pide "trabajo y lealtad" y a cambio se atreverá a sumar. Y realmente no tiene otra. Los dos aspirantes a los que ha ganado suman más votos, un 52,3% de la militancia y harían cuesta arriba cualquier formación de ejecutiva si la bloquean con sus delegados. Pérez Navas señaló ayer que tendrán manos libres el secretario general. "Los votos que hemos sacado se los brindamos al partido para fortalecerlo". Con eso sería suficiente sin el apoyo de los delegados sanchistas. En el XII Congreso Provincial, la ejecutiva de Sánchez Teruel recibió el 77,7% de apoyo de los delegados, el mismo que tendría al sumar hoy al que ha sido su número dos.