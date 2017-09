Demasiados años de debate, de estudios y propuestas conllevan un preocupante desinterés de la sociedad almeriense cuando hay que dibujar el modelo ferroviario de la ciudad. La jornada que ayer organizó la Mesa en Defensa del Ferrocarril junto al Colegio de Arquitectos de Almería apenas congregó a medio centenar de personas en el salón de actos del Edificio de Las Mariposas, todo un síntoma de la indiferencia de los ciudadanos ante la definición de la inminente integración de las vías del tren a su paso por la trama urbana. El encuentro que sentó en la mesa de análisis a los arquitectos, administraciones e integrantes de la plataforma se convirtió en un debate soterrado pese a la relevancia de los temas abordados para la fisonomía y las comunicaciones de la Almería del siglo XXI. Aún así, la Mesa en Defensa del Ferrocarril seguirá despertando conciencias, tras el éxito de últimas movilizaciones, y el portavoz José Carlos Tejada anunció ayer la nueva campaña Almería en vía muerta con la que pedir inversiones inmediatas en la construcción del AVE a Murcia para que esté operativa en 2021. "Si hay voluntad política pueden adelantarse los plazos, pero aquí los dilatan y sacan tarjeta roja a los exportadores agrarios y a las empresas turísticas", aseguró el responsable de la plataforma que aglutina a más de 150 colectivos sociales, vecinales, profesionales y económicos. Otras cuestiones que volvió a poner sobre la mesa son el cercanías del Bajo Andarax y otra línea hacia el Poniente. De hecho, en su programación de los próximos meses han previsto ya actividades en esta comarca, así como en el Levante, para hacer más visible la importancia de las comunicaciones ferroviarias al conjunto de la provincia.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, aseguró que en todo momento han apostado por el soterramiento integral, si bien el debate se eterniza y todo ha quedado en nada por exceso de ambición. "Hay que consensuar un modelo que sea viable desde el punto de vista técnico y que sea rentable desde el económico. Las infraestructuras megalómanas que se diseñaron en su día no se han materializado precisamente por un elevado coste por encima de los 400 millones de euros". En relación a la conexión del tren con el Puerto, también Castellón valoró que es "irrenunciable", si bien el Ayuntamiento no acepta ninguna propuesta que no sea la soterrada. "No creo que lo que los almerienses quieran ver es un convoy de 400 metros de largo cargado de mineral cruzando la Rambla Federico García Lorca", añadió. El edil aseguró, además, que una línea en superficie sería priorizar el interés legítimo de una institución sobre el interés general de la ciudad. También se apuntó a la reivindicación de los cercanías con el Bajo Andarax y el Poniente y recordó la inversión millonaria de la Junta en metros y tranvías en otras capitales.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Ortiz, tomó la palabra en la mesa redonda en la que participó con sindicalistas de Renfe y empresarios, planteando en la misma línea que todos los intervinientes la necesidad de la comunicación ferroviaria para el Puerto. Es más, aportó una visión complementaria a la del AVE a Murcia e insistió en aprovechar el eje central para poder sacar las mercancías almerienses a través de la línea por Moreda-Linares.

El representante de la Cámara de Comercio, Andrés Montiel, se mostró nuevamente convencido de la importancia de mantener la estación en el centro y evitar el traslado a otros puntos, así como la apuesta por un soterramiento integral sin excepciones. Gracia Fernández, delegada territorial del Gobierno de la Junta, hizo un llamamiento a Fomento para que lleguen las inversiones antes de lo previsto y también pidió que la provincia tenga un AVE de doble vía y no uno de segunda. Manuel Jesús Berenguel, de la sección sindical Adif-Renfe de CCOO en Almería, planteó que es un error trasladar la estación de cabecera a Huércal de Almería durante los trabajos de soterramiento en el paso a nivel de El Puche.