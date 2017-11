"Hemos decidido dimitir porque nos hemos saltado la cadena de mando"

El director de la Plataforma Solar de Almería (PSA), Sixto Malato, y el jefe de la Unidad de Sistemas Solares de Concentración (USSC), Eduardo Zarza pusieron su cargo a disposición de la dirección general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) hace más de dos semanas. A Malato y Zarza se les pidió que siguieran realizando sus funciones en la medida de lo posible mientras se les encontraba un reemplazo. Ellos aceptaron con total predisposición. Es más, han seguido, siguen y seguirán peleando para que el prestigio de la PSA no sea pisoteado por las trabas del Gobierno.

Aunque lo harán por un tiempo prudencial, pues ya tanto el problema como la solución no depende de ellos. Su mensaje ha llegado a donde tenía que llegar. Sixto Malato ha explicado a Diario de Almería cuáles son los motivos por los que toman la decisión de dejar las riendas de la Plataforma Solar. El exdirector (mientras tanto en funciones) entiende que llegó el momento en el que ya no valía solo intentarlo por mecanismos internos y había que hacer pública la situación. Fue entonces cuando se vieron obligados dimitir . "No se puede ser parte del sistema y al mismo tiempo solucionar el problema por otro lado. Hemos dimitido porque nos hemos saltado la cadena de mando. Hemos estado reunidos con gente ajena como el gobierno de la Junta de Andalucía, el alcalde de Almería y vamos a seguir teniendo reuniones con el PSOE. Y repito que tanto el CIEMAT como nosotros llevamos intentándolo desde hace más de un año", sostiene Malato. "Hemos dimitido pero lo que tampoco podemos hacer es irnos a África. Seguiremos realizando nuestra actividad y, mientras tanto, ayudar para solventar el problema que se ha generado". La primera reacción a su dimisión se concreta con una reunión que se produce hoy mismo.

Carmen Vela, la secretaria de Estado de I+D+i , recibe hoy en Madrid a la dirección de la Plataforma Solar de Tabernas. Viajan Sixto Malato, Eduardo Zarza y Julián Blanco Gálvez, director adjunto. "Este es el movimiento rápido que han tenido. Tenemos la oportunidad de expresar más arriba lo que hemos estado demandando hasta ahora", manifiesta el hasta ahora director de la Plataforma. De esta reunión no saldrá ninguna solución para la Plataforma, pues no depende de un encuentro con el Gobierno el que se cambie la forma en la que se fiscaliza a los organismos públicos y que está lastrando proyectos y la posibilidad de renovar y contratar personal en la Plataforma. Para ello hay programada una reunión técnica entre responsables de Hacienda y de la Secretaría de Estado de I+D+i el próximo 19 de diciembre. Se intentará buscar un privilegio para que las restricciones impuestas en enero de 2016 a los organismos públicos no retenga sus fondos y, por tanto, puedan trabajar con la normalidad que antes poseían. Sin embargo, esta no deja de ser otra reunión más: "Lo que no sabe la gente es que reuniones de ese estilo ha habido ya cuatro o cinco. Yo sé de esa reunión desde hace ya 10 días y a nosotros no nos ha parado. Nos parece muy bien, pero nuestra decisión no dependía de la reunión ni íbamos a esperar hasta el día 19 porque ya ha ocurrido antes", sentencia Sixto Malato, quien defiende la postura que han tomado, de forma organizada, los responsables de la Plataforma, así como su forma de actuar: "No es tamos quemando ningunas naves ni poniendo verde a nadie. Lo que estamos diciendo es que nos hace falta una normativa diferente a la que tenemos. Lo hemos hecho público, nos hemos movilizado y reunido con diferentes instituciones y partidos". Y si todo esto sigue igual y la forma en la que se fiscalizan los fondos de la Plataforma se estanca en su situación actual, entonces sí habrá un problema.

Malato entiende que, si eso sucede, la central puede entrar en un serio peligro de viabilidad en tres o cuatro años. "Si perdemos proyectos, perderemos nuestra razón de ser. Eso ocurrirá dentro de unos años, ahora estamos a tiempo de resolver todo esto. Está pasando que un centro se está dañando y hay que solucionarlo, si no, pasarán cosas graves. Pueden cambiar muchas cosas". Y las trabas económicas, como casi siempre, influyen sobre los puestos de trabajo. "Todo esto ha traído consigo que haya trece personas que terminan sus contratos y que teniendo fondos no podemos renovarlos todavía. Se renovarán, ¿cuando? No sabemos. Pero no nos podemos permitir el lujo de estar diez meses sin un 40% de la plantilla", argumenta el científico.