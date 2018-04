Las deficiencias y mejoras del desarrollo urbanística, a debate en la UNED

El centro asociado de la UNED en Almería celebró ayer la primera sesión de una doble jornada con el título 'Propuestas para la regularización en el urbanismo andaluz', coordinadas por Gerardo Vázquez, portavoz de la Coordinadora nacional pro-Justicia en el Urbanismo (CAJU), y que tendrán su segunda parte el próximo viernes, 13 de abril, en el parador de Mojácar.

Tras la bienvenida de Fernando Brea Serra, teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería y profesor-tutor de la UNED, en la inauguración de esta mañana, el diputado de Presidencia, Relaciones Institucionales y Desarrollo Digital, Fernando Giménez, ha afirmado que "las viviendas fuera de ordenación son una realidad en Andalucía y lo que conocemos en nuestra provincia. No voy a entrar en el debate, pero ojalá jornadas como esta sirvan para llegar a puntos de encuentro, para llegar a soluciones y al sentido común. La Administración tiene que estar del lado de la resolución de problemas y no de lo contrario. Ese debe ser el objetivo final de una administración pública. La Diputación no tiene competencias sobre urbanismo, por eso invito al resto de administraciones a que tengan muy en cuenta una realidad que acontece, que preocupa a muchas personas que de buena fe adquirieron una vivienda con licencia, incluso con escrituras y que hoy viven con sus derechos más fundamentales en entredicho".

En este sentido, el Giménez ha recordado que "la seguridad jurídica no queda en buen lugar, por tanto, la promoción económica, el bienestar, la riqueza de una provincia también depende de que se hagan muy bien las cosas en este ámbito".

Por su parte, el portavoz de CAJU, indicaba que "es notorio que no están haciendo las cosas bien, es un asunto de interés fundamental para la sociedad andaluza. Se tiene que conocer cómo vivimos y qué derechos tenemos porque es algo que no funciona bien. Hay que buscar soluciones ágiles y rápidas". La Coordinadora Nacional trabaja para evitar los derribos de viviendas de aquellos compradores que consultaron el Registro de la Propiedad para comprobar que la vivienda que iban a adquirir tenía todas las licencias.