El dependiente de Marín Rosa

La víctima de este singular caso fue un empleado de la firma comercial de Marín Rosa ubicada en el paseo de Almería. Se trataba de Miguel Muñoz Fernández de 29 años de edad, un vecino de la capital de estado civil soltero quien desde bastante joven formaba parte de la plantilla de empleados de la entidad almeriense.

Las distintas circunstancias que rodearon su violenta muerte convirtió el suceso durante varias semanas en "la comidilla" de los ciudadanos de Almería. Fue uno de los crímenes de mayor impacto y calado social ocurrido en la capital recién estrenada la década de los años ochenta, que pudo ser aclarado, después de una intensa y paciente investigación llevada a cabo por los agentes del Grupo de Homicidios de la Comisaría de Policía de Almería y que se mantuvo a lo largo de diez meses donde en este tiempo fueron investigadas casi un centenar de personas.

El autor del crimen se dio a la fuga esa misma noche en un barco pesquero

A media tarde del 6 de febrero de 1981, el claxon de un turismo Seat 131 accionado por su conductor provocaba la aireada protesta de los escasos peatones que en esos momentos transitan por el paseo de San Luis de la capital. Advierten extrañados como el conductor del vehículo hace aspavientos con una de sus manos sin dejar de tocar el pito, circulando lentamente en zigzag para tras un recorrido de apenas cincuenta metros finalmente empotrarse contra un Renault 6 estacionado junto a la puerta de servicios del Hospital Provincial.

Nada más producirse el impacto y el coche quedarse parado, los transeúntes se arremolinan en torno al vehículo y su conductor. Al ir a ser auxiliado, el hombre ya ha perdido el conocimiento comprobándose entonces que el interior del coche está lleno de sangre y que el conductor apenas tiene vida.

Dos jóvenes y un hombre mayor logran a duras penas sacarlo del vehículo. De inmediato entra en el centro sanitario. El medico de guardia y un practicante tratan en vano de reanimarlo, pero las probabilidades de que se salve son escasas ya que ha perdido muchísima sangre. Muere desangrado al poco tiempo sobre la camilla donde lo están asistiendo sin que diese tiempo siquiera a practicarle una transfusión sanguínea.

Los facultativos aprecian que la victima tiene dos orificios de arma blanca, punzantes y profundos, uno de ellos mortal de necesidad en el muslo que le atraviesa la femoral y otra herida de idénticas características pero menos profunda en el glúteo derecho. No se le aprecian restos de forcejeo entre la victima y su agresor.

El hombre no llegó a hablar, expiró sin llegar a dar dato alguno sobre lo ocurrido. Informada la Policía, las investigaciones preliminares llevaron en esos momentos a los agentes a seguir un pequeño rastro de sangre que les conduce hasta unos urinarios públicos ubicados entonces en el parque Nicolás Salmerón cercanos a la fuente de los Peces. Los agentes siguen la pista y comprueban conforme van llegando a los urinarios que el rastro de sangre es cada vez más intenso. Una vez en su interior encuentran un gran charco deduciendo que este ha sido el lugar donde se ha cometido el crimen. El caso se presenta dentro de una absoluta y total oscuridad. No existen testigos presénciales, nadie ha visto o escuchado nada y no hay un punto de arranque sólido y claro para acometer la investigación. Sin embargo los hombres del Grupo de Homicidios, con paciencia día a día, semana a semana van reconstruyendo lo ocurrido buscando el hilo conductor para darle "color" al asunto. Se van entrevistando con personas del entorno del fallecido, amigos, compañeros de trabajo, familiares, obteniendo así unos primeros datos que empiezan a encajar en el rompecabezas policial. Sobre el móvil del crimen se especuló mucho y hubo distintas y variadas versiones referentes a lo que pudo ocurrir, aunque lo único cierto fue, que el joven dependiente fue apuñalado con saña, al negarse a las pretensiones de su asesino, quien en venganza lo apuñaló brutalmente.

Las investigaciones policiales posibilitaron acortarle el circulo al asesino, quien nada mas cometer el crimen esa misma noche se dio de inmediato a la fuga huyendo de Almería esa misma noche al embarcarse en un barco de pesca y trasladarse a Castellón de la Plana y posteriormente fijar la residencia en la región valenciana. Tuvieron que pasar diez largos meses para que fuese finalmente detenido. Hábil y escurridizo, el criminal mantuvo en jaque durante ese tiempo a la policía de Castellón que se movía a instancias del grupo de Homicidios de Almería que fue finalmente quien lo capturó en Almería. La noticia de la detención del autor del crimen el 30 de diciembre de ese mismo año corrió como la pólvora en la capital ya que entre la opinión publica no había muchas expectativas sobre que el caso fuese resuelto. Ese día fue identificado en la plaza de la Virgen del Mar por una dotación policial después de que intentara forzar las cerraduras de la puerta de un coche con intención de robarlo.

El individuo figuraba en la lista de sospechosos de la Policía, junto a otro individuo que fue descartado al encontrarse en las fechas del crimen en Barcelona. Una vez en las dependencias, fue identificado como Manuel H, de 18 años de edad, vecino de la barriada de Pescadería. Tras la fase de tanteo interrogado sobre el caso se "derrotó "enseguida el cual y cuando los agentes del grupo de Homicidios de la Comisaría de Policía de Almería le inculparon del crimen, ante las pruebas contundentes sobre su incriminación en el asesinato, se quiso arrojar por la ventana llegando incluso a romper el cristal, acción que pudo ser impedida por los propios agentes. Oficialmente, en aquellas fechas nadie se pronunció sobre los móviles que provocaron el brutal asesinato del infortunado Miguel Muñoz Fernández aunque según se pudo determinar durante la vista el agresor no tenia intención de acabar con la vida del dependiente y que todo fue como consecuencia de una disputa, ya que ambos no se conocían Una vez juzgado y condenado, Manuel H. cumplió la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería en la antigua cárcel de Almería.