El detenido por intercambiar comida por sexo defraudó más de 4.300 euros

Los agentes lograron contactar con treinta supuestas víctimas del detenido, 24 de las cuales no habían recibido la comida que les correspondía y que mostraron su extrañeza al ver en los listados la cantidad que debían haber percibido, mientras que seis mujeres reconocieron que por su situación habían accedido a mantener relaciones sexuales con el arrestado. Asimismo, el hombre cobraba pequeñas cantidades a otras personas para entregar dichos alimentos a personas que no estaban incluidas en el Programa de Ayuda Alimentaria, o dar más comida a aquellos que sí pertenecían al mismo.

El Colegio de Graduados Sociales de Almería reclama más control

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería condena enérgicamente los supuestos hechos relacionados con la distribución de alimentos a través del Fondo Europeo de Ayuda a las personas desfavorecidas (FEAD), que han llevado a la detención de un vecino de Vícar. A través de un comunicado han mostrado su solidaridad y apoyo con las mujeres que hayan podido ser víctimas. Y además advierten de que desde el Colegio se viene manifestando reiteradamente su desaprobación con la cobertura de necesidades básicas de las personas a través de circuitos ajenos a los sistemas públicos de protección social. Tal y como está concebido el FEAD, en la práctica no hay garantías de cumplimiento de los derechos de privacidad, equidad y dignidad que requiere la atención a personas en situación de dificultad. Unos fondos que, por añadidura, insisten, no dejan de ser dinero público que no pasa a gestionarse desde servicios atendidos por profesionales que tienen la competencia necesaria para llevar a cabo la tarea y que están sujetos al ordenamiento jurídico como empleadas y empleados públicos, y al Código Deontológico en calidad de colegiados. Reducir la atención social a caridad ejercida por personas que no son profesionales, y alejada de las garantías de la intervención profesional, deja a los más vulnerables en una desprotección absoluta.