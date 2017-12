Tres detenidos por vender productos del Banco de Alimentos en los mercadillos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas de origen marroquí acusadas de vender en mercadillos de Almería productos procedentes del Banco de Alimentos y ha señalado que dos de ellas eran presidentes de dos asociaciones autorizadas a retirar alimentos del Fondo de Ayuda Europea (FEAD) para los más necesitados.

La investigación policial comenzó a principios del mes de noviembre, después de que la Subdelegación de Gobierno de Almería recibiese la denuncia de un vecino que había visto cómo se procedía a la venta de estos productos de forma ilegal en el mercadillo instalado los miércoles y domingos en El Puche, donde un sujeto comerciaba con productos marcados con el sello del Banco de Alimentos en los que constaba claramente que estaba prohibida su venta. En paralelo, varios responsables del Barco de Alimentos informaron de la presencia de dos asociaciones ubicadas en la localidad de Roquetas de Mar, y que estaban autorizadas a retirar partidas de alimentos para hacérselas llegar a familias desfavorecidas, pero en realidad no estaban realizando ninguna entrega benéfica. El personal del Banco de Alimentos había comprobado estos hechos poniéndose en contacto con las familias sin recursos que debían haber recibido los productos, quienes confirmaron que el material retirado por las dos entidades no estaba llegando a sus hogares. Los agentes encargados de la investigación identificaron a los presidentes de ambas instituciones A.I.Z. y M.A., demostrando que no cumplían con los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los alimentos aportados, ya que en alguna ocasión el Banco de Alimentos les había suspendido las entregas por no justificar la situación de necesidad de las familias destinatarias. Seguidamente se identificó a un tercer sujeto, A.B., encargado de transportar en un vehículo los productos conseguidos de forma irregular hasta el mercadillo que se desarrolla los miércoles y domingos en la barriada del Puche en Almería. El pasado 28 de noviembre se detuvo a los tres por un delito de estafa.