El día que Marie Curie fue al Mercado

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Cristóbal Díaz, ha solicitado por escrito al equipo de gobierno del Partido Popular una placa de homenaje a Marie Curie en el Mercado Central que recuerde su visita a la capital el 1 de mayo de 1931, "un hecho muy desconocido para la sociedad en general", y en reconocimiento a una científica "fuerte y comprometida, que rompió barreras para abrir y acercar la ciencia a la mujer".

La idea, impulsada y trasladada por parte del historiador Antonio Sevillano al propio alcalde de la capital, no ha sido atendida desde hace más de un año. No obstante, con el registro de la iniciativa socialista el pasado 15 de febrero se ha conseguido el compromiso inicial del gobierno municipal de ponerse a trabajar en la misma. "Lamentamos que no se haya tenido la vista suficiente por parte del alcalde como para haberlo hecho realidad ya, teniendo en cuenta que el coste económico de una actuación así es ridículo mientras que el impacto a nivel de educación en igualdad y el atractivo turístico que supone son muy importantes", ha considerado Cristóbal Díaz. Ante este escenario, desde el PSOE esperan que de cara al próximo 1 de mayo, coincidiendo con el 87 aniversario de la visita de Curie, se pueda descubrir la placa reclamada y que, al mismo tiempo, el Partido Popular trate de que venga hasta Almería una exposición itinerante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicada a la Premio Nobel.

Durante su vida, Curie visitó España en tres ocasiones. En uno de estos viajes, invitada por el Gobierno de la Segunda República, se desplazó desde Granada a Murcia, pernoctando en Almería el 1 de mayo de 1931, y realizando una visita en la que pudo recorrer las calles de la capital y el Mercado donde, según diversos testimonios, "las floristas que allí tenían sus puestos le obsequiaron a ella y a su hija con sendos ramos de rosas". Tras su breve paso por Almería, la reconocida científica expresó su deseo de regresar, algo que no fue posible por su fallecimiento apenas unos años después, en 1934.

La reivindicación socialista de la placa se enmarca también en la conmemoración durante febrero -el día 11- del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.