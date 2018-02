"Cuando te dicen que es cáncer piensas que a ti no te puede pasar"

Todo comenzó con una pérdida descontrolada de peso y un cansancio generalizado. Una visita al médico de atención primaria bastó para en apenas una semana saber qué ocurría en realidad. Con 38 años y madre de dos hijas de 3 y 10 años Juani Segura era diagnosticada de un cáncer de mama. "Cuando te dicen que es cáncer es complicado y dices, a mi no me puede pasar". Cuando aparecieron los primeros síntomas "comencé a observar mi cuerpo porque no era propio en mi ese cansancio y esa pérdida de peso". "Fue entonces cuando noté un pequeño bulto en el pezón de la mama derecha". "A partir de ese momento todo fue muy rápido. Mamografía, punción, visita al especialista...". "Tengo que decir que para mi el trato recibido desde el primer momento por parte de todos los profesionales sanitarios ha sido espléndido. Nos tenían entre algodones. Tanto a mi como a los demás pacientes de oncología". Para Juani, su oncóloga y su cirujano "han sido mi todo". "Que tus médicos sean humanos contigo es lo más importante en todo este proceso". Tal y como ella misma ha detallado, "el momento más difícil al principio fue cómo decírselo a mi familia. Mis padres, mi hermana, mis hijas. Soy una persona a la que no le gusta que sus seres más queridos sufran". Tanto es así que Juani no había contado a ninguno de sus allegados su malestar ni su visita al médico. "Cuando me dieron el diagnóstico me paré a pensar en cómo hacerlo. Decidí pedir ayuda a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que se ha convertido en mi segunda familia, y la psicóloga me preparó para hablar con mi familia". "Me siento afortunada de tenerlos porque no me han dejado ni un minuto sola. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi cuñado... y mis hijas". "Cuando todo empezó la pequeña apenas tenía 3 años, y la mayor acababa de hacer la comunión". "Ninguna de las dos me quería ver sin peluca".

"Les impactaba mucho verme así, y yo a las cinco de la mañana me levantaba y me la ponía y me maquillaba para que mis niñas me viesen bien". Juani Segura fue intervenida de la mama derecha y recibió ocho sesiones de quimioterapia. "De todo lo pasado en estos tres años sin duda la quimio ha sido lo peor". "Pasaba cuatro días que quería realmente morirme. Yo misma desvanecía y prefería que todo acabase ya". "Mis hijas me decían mamá no vayas más a ese médico porque no te está curando". "Pero luego de repente una mañana me levantaba bien, me ponía mi peluca y mi maquillaje y a la calle". "Ha sido un proceso en el que además han ido apareciendo algunos contratiempos, y la cosa se ha alargado por eso. Me tuvieron que quitar la otra mama, me daban alergia los antibióticos, no me podían poner algunas prótesis porque las rechazaba...". Entre tanto, "he pasado dos años y medio durmiendo sentada y rodeada de cojines". Y rodeada de toda la gente que la quiere y que admira la positividad que derrocha Juani. Siempre con semblante alegre, y es que como ella misma dice "hay que ponerse todos los días la sonrisa y salir a la calle a disfrutar de todo lo que nos regala la vida". "Caminar, dormir en mi cama tumbada, disfrutar de mis hijas y de mi familia, estar con mis amigos... y ayudar a las que ahora lo necesitan". Juani es voluntaria de la AECC.

"Estoy muy contenta y me siento muy satisfecha porque considero que ayudo mucho a las chicas que ahora están empezando. Las tranquilizo. A mi me hubiese gustado que alguien así hubiese calmado mis miedos". "El año pasado tuve la última operación. Me pusieron las prótesis y tengo que decir que todo muy bien". "Ya todo ha pasado, estoy recuperada. Voy a yoga y a pilates y aunque tengo mis limitaciones me siento afortunada".