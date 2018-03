"Ni tenemos dinero ni le hemos hecho ningún mal a ninguna persona"

¿por qué? Debe haber mil preguntas rondando la cabeza de los familiares del Gabriel Cruz, pero esa es, seguro, una de las que más frecuentes. Los padres viven momentos trágicos, pero no van a perder la esperanza. Ellos tienen claro que su hijo está vivo: "Pienso en todo momento que mi niño está con alguien, que lo está cuidando y que no le quiere hacer daño y que está bien. Estoy destrozado. Es muy pequeño y nos necesita, no puede estar tantos días sin nosotros", explica Ángel Cruz, padre del pequeño, quien admite que su madre, con quien estaba Gabriel en el momento de la desaparición, está pasando unos días muy difíciles: "Mi madre está destrozada porque a Gabriel se lo llevaron cuando estaba con ella. Yo le he dicho que si hubiera estado yo se lo hubieran llevado igual". Ángel realizó ayer un llamamiento directo al Ministerio del Interior: "No lo sabía, pero me han dicho que en Madrid hay una unidad especializada en la búsqueda de niños. Yo le pediría a Zoido que esa unidad se desplace hasta aquí. Gabriel lo tiene que estar pasando muy mal".

Con respecto a si tienen conocimiento de si el hombre de Antas detenido o cualquier otro se encuentra bajo la lupa de los agentes como responsable, Ángel es prudente: "Lo primero que nos preguntó la Guardia Civil era si teníamos algún problema con alguien. No somos gente de dinero, no hay móvil económico. Yo soy un trabajador que tiene una nómina, pero no soy una persona con mucho dinero para que puedan raptar a Gabriel por dinero. Tampoco le hemos hecho ningún mal a nadie ni tenemos problemas como para que esa persona nos pueda quitar a Gabriel", manifestó ayer en el programa de Ana Rosa de Telecinco.

Ángel insiste en que Gabriel nunca habría abandonado el camino por voluntad propia

Al padre solo le queda confiar y, además, manifiesta que lo está haciendo: "Nos han dicho que tienen varias líneas de investigación abiertas y que tenemos que tener confianza. No nos han dicho que haya alguien sobre el que se centre la investigación".

Ángel se repite una y otra vez el momento en el que pasó todo: "A Gabriel no lo ha visto nadie. Aunque era una hora mala, a esa hora la gente termina de comer, no están e la calle... pero no ha visto nadie nada. Al niño se lo ha tragado la tierra".

Y no se cansa de agradecer a la gente su apoyo. Les pide un poco más de esfuerzo: "La gente nos está apoyando mucho. Hay muchísima gente que esta con nosotros, les quiero decir a que no se cansen, que no abandonen, que a Gabriel hay que encontrarle. No podemos cansarnos de buscar. Se lo agradezco mucho, nos tienen que seguir apoyando un poco más".

Ángel y Patricia ya han explicado en varias ocasiones que es imposible que Gabriel se perdiera en el trayecto de apenas 100 metros que separan la casa de su abuela de la de sus primos. Solo abandonada ese trayecto cuando estaba acompañado: "Él era un enamorado de los peces, le encantan. Muchas veces nos acercábamos a verlos a una balsa que está vallada e intentábamos pescar alguno, pero eso él lo hacía conmigo, solo no. Alguna vez ha hecho con la madre senderismo, le gusta, pero siempre yendo con gente".