Los docentes de la UGT reivindican la dignificación de su trabajo

Dignificar la figura del docente como la mejor forma de conseguir otras reivindicaciones, muchas de ellas históricas, del colectivo. Y, lo que quizá sea más importante y el fruto buscado en última instancia: mejorar la calidad educativa de nuestra sociedad, comenzando por reducir las ratios en las aulas, mejorar las condiciones laborales, tanto salariales como en cuanto a funciones asignadas a profesores y maestros. Son las principales conclusiones del encuentro sectorial de Educación celebrado ayer por UGT Almería en el coqueto Cortijo El Sotillo de San José, la sede elegida por su dirección provincial para abordar una completa jornada de intercambio de ideas, propuestas y, sobre todo, reivindicaciones de todos los sectores de la docencia representados en el sindicato. La secretaria provincial de UGT Almería, Carmen Vidal; su homóloga en la Federación de Empleados de Servicios Públicos del sindicato (FESP UGT), Ascensión Requena; e Iván Martínez, Secretario de Enseñanza de FESP UGT; tutelaron la jornada que, bajo el título 'Ser docente en Andalucía', reunió a cerca de un centenar de delegados sindicales y afiliados en torno a las mesas de trabajo y las actividades propuestas.

"Vosotros sois el sindicato", inquirió la secretaria general a todos los presentes en su bienvenida. "Este es el momento de que expongáis vuestras problemáticas y de que puedan llegar a los órganos regional y confederal", señaló Vidal, docente como todos los presentes y conocedora, por tanto, de primera mano de las reivindicaciones que rigen el día a día de los sus compañeros en los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial (Formación Profesional, Conservatorios...).

Amén de cuestiones como la reforma laboral (UGT pide que se deroguen las dos últimas, tanto la que promovió el PSOE como la posterior del PP), el déficit de inversiones del Estado en Almería, la mínima revalorización de las pensiones o la siniestralidad laboral, asuntos repasados todos ellos en su alocución por parte de la dirigente sindical; Vidal se centró en resaltar peticiones relacionadas con la docencia, especialmente "la necesidad de equiparación salarial entre todas las comunidades autónomas", así como la recuperación del poder adquisitivo: "Hemos perdido el 25% en los últimos años; un docente en Almería no sale por más de 1.500 euros, no hay más", subrayó. Masificación en las aulas, cobertura de bajas y, en definitiva "más capital humano" serían algunas de las claves para iniciar la mejoría a nivel global en Andalucía, y eso que, resaltó Vidal, "nos consta que nuestra administración autonómica lo intenta, y estamos mejor que otras muchas comunidades, pero tenemos que seguir exigiendo que inviertan en capital humano, disponer de más recursos, porque cada vez hay más niños diversos en las aulas y necesitan más recursos". La dirigente resumió en su análisis que "las familias distintas hacen niños distintos" y resaltó a modo de conclusión general que "la educación es el futuro de un país y sin docentes no hay futuro, somos un pilar básico del estado del bienestar y el Gobierno tiene que apostar por él".

Iván Martínez es el máximo responsable de UGT Almería en materia educativa y se encargó de dirigir una jornada en la que se organizaron hasta cinco mesas de trabajo, tres compuestas por representantes de Secundaria, FP y Régimen Especial; y dos más con maestros de Primaria. Lluvias de ideas, debate con contraste de opiniones, testimonios personales y casos particulares significativos en los centros representados ("para que no se queden en los claustros y salas de profesores y lleguen donde tienen que llegar", resaltó la Secretaria General) configuraron una dinámica de trabajo que está siendo implementada en este formato por el sindicato bajo la actual dirección. La de ayer, de hecho, fue una jornada pionera y novedosa por su configuración eminentemente práctica.

"En el colectivo docente hay dos problemas muy gordos: el primero es que es un colectivo que está mal retribuido para la labor social que desempeña, en toda España; pero es que si nos comparamos con el resto de comunidades, los andaluces estamos los quintos por la cola, y ha habido épocas que éramos los últimos", resumió Iván Martínez. "En segundo lugar hay que tener en cuenta que las características de la comunidad andaluza -continuó-, y más concretamente de Almería, de su población, no son comparables con las que puede haber en La Rioja, que es la comunidad que mejores resultados tiene en los informes PISA". Según resaltó el responsable sindical, "hay centros con más de un 60% de inmigrantes en las aulas, y muchos de ellos vienen sin saber el idioma. Para que el sistema educativo genere la calidad que necesita no se puede atender a esos datos sin tener en cuenta cada una de esas particularidades. La ratio es similar en todas las comunidades, pero hay que analizar qué tipo de alumnado tenemos, y el nuestro es mucho más diverso y, por tanto, exige un mayor esfuerzo". Martínez tambió centró su análisis en el asunto de la conflictividad en las aulas. "Las agresiones están creciendo, van a más, y eso nos preocupa mucho", subrayó el dirigente sindical.