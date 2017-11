Las donaciones realizadas este año benefician a más de 8.000 personas

Un gesto altruista que puede salvar más vidas de las que se puedan imaginar. Las donaciones de sangre realizadas a lo largo de este año en la provincia de Almería han beneficiado a más de 8.000 personas. Tal y como ha detallado el director del Centro de Transfusión Sanguínea, Aref Laarej, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre un total de 12.653 personas han donado sangre en el Centro de Transfusión, en las colectas organizadas por toda la geografía almeriense y en la tradicional maratón que cada año acoge el Pabellón Rafael Florido de la capital, de las cuales 2.277 han sido donantes nuevos.

El total de donantes han sumado 18.789 donaciones de las cuales 16.759 han sido de sangre y 2.030 de plasma. En el mismo período del año anterior se contabilizaron 16.590 donaciones de sangre y 1.458 de aféresis de plasma. Aref Laarej ha detallado que desde enero se han mandado 6.000 unidades a los hospitales de El Poniente y La Inmaculada, y 8.500 a Torrecárdenas, que han llegado hasta más de 8.000 personas en la provincia. El director del Centro de Transfusión ha añadido que en Banco de Tejidos ha enviado un total de 38 piezas de tenido óseo a las especialidades de traumatología y neurología, y se han creado 4.600 viales de colirio oftlamológico elaborado a través del plasma del propio pacientes para tratar enfermedades de ojo seco y úlceras.

La sangre no puede fabricarse a pesar de los avances científicos en la tecnología de recombinación genética para la producción de proteínas humanas, la única solución es que una persona quiera ceder una pequeña cantidad de su sangre, de manera voluntaria y altruista. El hecho de donar sangre comporta una actitud responsable y solidaria que hay que imitar. Cada día decenas de pacientes en los hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y sus derivados. Por ello no se trata de donar sangre solamente hoy, sino que es absolutamente imprescindible donar periódicamente. Se trata de convertir la donación en un hecho habitual, acudir cada 4 ó 6 meses a donar debería ser una cosa familiar para todos, haciendo entonces posible que las necesidades de sangre y derivados se cubran totalmente. En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos, todo sería imposible sin transfusiones, detrás de todos estos avances están miles de donantes anónimos que lo hacen posible. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. Todo el proceso desde la identificación del donante hasta que se marcha después de donar y recuperarse no tiene por qué durar más de media hora. Si quiere ser donante de sangre y desea conocer cómo se realiza una donación, entonces puede leer estos contenidos para saber más sobre este proceso en el que el principal protagonista es el donante que voluntaria y desinteresadamente ofrece su sangre y su tiempo con el único fin de ayudar a otras personas.