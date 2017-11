Dos ejemplos de gran lucha en los tiempos más difíciles

El jurado de Diario de Almería tuvo el placer de otorgarle el Premio a la Cultura de la Convivencia a dos figuras que representan la tolerancia y la Transición democrática en Almería como son Antonio Morales y Javier Ayestarán. "Los premiados representan las infancias de Asempal y los sindicatos de la provincia, una relación adulta e inclusiva tras una dictadura que dejaba a la sociedad al pairo de los más abusones" anunció Antonio Lao, director de Diario de Almería, antes de recibir a los premiados en el escenario, a los que les entregaron sus galardones José Cano, presidente de Asempal y Diego Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Almería.

Antonio Morales fue el primero de los dos premiados en hacer su intervención, en la que mencionó una de sus citas favoritas: "El que persiste gana", a lo que añadió que "yo ahora soy un jubilado y he resistido. Me han dado un premio que no se si me merezco. He pasado mi trayectoria laboral con el apoyo de mi mujer, que siempre me ha acompañado y lo ha hecho todo mucho más fácil. Solo te pido que me sigas acompañando", dijo emocionado por el momento.

"Es un honor para mi recibir este premio de Diario de Almería. Cuando me lo propusieron no me lo creía, pensando que seguramente hay otras personas que se lo merecen mucho más que yo. Pero no fue menos mi sorpresa cuando el motivo del premio era a la cultura de la convivencia, y me preguntaba por qué a mi que no he nacido en Almería, aunque llevo aquí 45 años y me siento embajador de esta tierra cuando voy a San Sebastián, la tierra que me vio nacer". Así comenzó su discurso el segundo de los premiados a la Cultura de la Convivencia, Javier Ayestarán, en la noche del miércoles.

Tal y como relató él mismo con sus palabras, aunque Javier Ayestarán no naciese en Almería, lleva esta tierra dentro después de tanto años en la que la ha convertido en su casa. Ha vivido en barrios como La Chanca, Pescadería, en Los Almendros, en Calzada de Castro o en Altamira, entre otros puntos destacados de la capital almeriense. En esos años, trabajó en el sector pesquero, tan destacado en la provincia, así como de peón, o profesor.

" En 1977 me afilié a Comisiones Obreras, hecho que ha marcado mi compromiso con la provincia de Almería con aciertos y desaciertos. Hoy sigo trabajando para defender las pensiones públicas dignas" continuó Ayestarán. Tras esto, el premiado trasladó una experiencia personal a todos los presentes, según relató, "viajaba con dos personas con gran responsabilidad empresarial con la que mantuve una larga conversación en un viaje en coche por la provincia, y hablamos de que los trabajadores por cuenta ajena queremos que las empresas funcionen lo mejor posible con nuestra aportación para que el beneficio se reparta de la mejor manera posible". Por último, quiso dar las gracias "a Diario de Almería por este premio que guardaré en mi corazón toda la vida".

Antonio Morales y Javier Ayestarán gracias a su saber ceder y negociar fueron junto con sus compañeros un ejemplo para el resto de Europa. 40 años después, han hecho que Diario de Almería tenga el orgullo de entregarles este galardón.