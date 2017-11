La elegancia de Sophia Loren da luz al Paseo de la Fama con su nueva estrella

La crónica del homenaje a Sophia Loren se tiene que hacer mucho más desde la descripción que desde sus declaraciones. Aunque hizo un encuentro con la prensa y se dirigió a los almerienses en el Paseo de la Fama, sus gestos hablaban mucho más que sus palabras. De esta forma, la actriz tuvo tres momentos clave en su paso por la capital: Rueda de prensa, descubrimiento de su estrella y la entrega del Premio Almería, tierra de cine.

"La llama del cine nunca va a acabar", esta fue una de las primeras frases que dirigió Sophia Loren a la prensa en uno de los momentos en el que Gabriel Amat estaba presentando a la estrella del séptimo arte.

El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que con este Festival y con la presencia de la actriz se están redirigiendo todas las miradas del mundo entero a nuestra provincia. No había mejor broche para cerrar el Festival que contar con Sophia Loren. Su película Blanco, rojo y..., que fue rodada en 1971 es la más importante para nosotros". Al referirse a este film de Alberto Lattuada, la intérprete aludió: "¡Era una niña!". El primer edil también recordó los 500 largometrajes que ha rodado por todo el mundo.

Loren no dudó en valorar positivamente el trato que se le está dando en Almería: "Estoy muy contenta de estar aquí, rodeada de personas formidables y con tantos amigos que me quieren".

El director del Festival Internacional de Cine de Almería, Enrique Iznaola, también quiso dejar su valoración sobre el homenaje a la actriz: "Es un privilegio. Estamos con una de las grandes leyendas del cine europeo e internacional. Es un momento histórico para el Festival".

En el encuentro con la prensa se pudo ver una proyección con algunas de sus mejores escenas. "Cuando alguien ha hecho tantos trabajos y películas es posible que algo se olvide, pero hay otras que es imposible. Cuando haces algo bien y con cariño es imposible que se olviden y es un placer volver a ver esas imágenes del rodaje aquí en Almería".

Sobre su película Orgullo y pasión rodada en España en 1957, la actriz recordó que "vine aquí sin ni siquiera saber inglés para rodar y me pusieron delante de la cámara. Como buena napolitana supe cómo defenderme y enfrentarme al rodaje de una película que me catapultó. Fue una experiencia muy bella trabajar con Cary Grant y Frank Sinatra".

Sobre la evolución del cine opinó que ella ha denotado que "van cambiando los temas de las películas dependiendo del momento que se viva".

Uno de los detalles de este encuentro fue cuando Jota Abril, encargado de moderar la cita, le recordó su amistad con Lola Flores. La actriz se mostró pensativa para recordar a la artista española. Entre los asistentes se encontraba su nieta y también actriz, Elena Furiase, que pudo acercarse a la mesa para enseñarle una fotografía de las dos juntas.

Sobre su paisano Sergio Leone, dijo que "no tuve la posibilidad de trabajar con él porque no era el tipo de cine que yo hacía en esa época. No me pegaba mucho el western. Es un director extraordinario".

Para la actriz el respeto en la profesión se consigue "haciendo lo que quería hacer. En la interpretación se siente o no se siente. Es mucho más bonito cuando sientes delante de la cámara".

La italiana desprendía luz y eso lo transmitió al resto de presentes, no solo en el encuentro. En el Paseo de la Fama al destapar la estrella, la actriz lanzó besos, saludo a los presentes. Con su traje de chaqueta rojo deslumbró al público que se sorprendió de su belleza en el cara a cara. La intérprete saludó durante la alfombra roja al público que se mostró entregado y también accedió a hacerse algunos selfies para inmortalizar el momento.

Hubo una contradicción entre la estrella que había en el suelo y la que concedieron a la italiana como réplica. En el recuerdo que se lleva a su país su nombre aparecía mal escrito, Sofía, cuando debería poner Sophia, como ponía en el reconocimiento que se quedará en el Paseo de la Fama. Una jornada maratoniana para la actriz italiana durante el día de ayer.

La mítica intérprete recogió su premio Almería, tierra de cine en el Auditorio Maestro Padilla. La expectación por la noche con Sophia Loren era altísima y no defraudó. El público al salir al escenario se puso de pie, aplaudió durante varios minutos y la actriz no paró de agradecer tanto cariño. "No consigo respirar, estoy tan emocionada. He recibido mucho cariño. Volveré". Así, se despidió entre una gran ovación del público en el Auditorio.