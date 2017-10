Los empresarios demuestran en Madrid la rentabilidad de Almería en el Corredor

Europa exige a sus países, y por ende a las empresas, una reducción de la huella de carbono. Almería manda a Europa, cada año, 160.000 camiones. Diariamente, desde la provincia parten, por carretera, 500 vehículos cargados de frutas y hortalizas, pero la industria de mármol moviliza otros 200 y la auxiliar la misma cantidad. En total, 900 vehículos que suponen en torno a las 21.000 toneladas. En algún momento, la Unión dirá basta y pondrá freno a la contaminación. Para entonces, la provincia debería estar preparada. Los grandes clientes europeos, principalmente alemanes y holandeses, ya están adaptando su logística a las infraestructuras ferroviarias. Eso abaratará costes y reducirá la contaminación. Almería, en la actualidad está fuera de eso y, como muy pronto, lo estará en 2024. Murcia y el resto de ciudades del Mediterráneo lo podrían estar en un par de años.

Es por ello que los empresarios presentes ayer en el último acto del Road Show que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrado en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), defienden la rentabilidad del Corredor Mediterráneo para la provincia almeriense, sus empresas y, como consecuencia, su repercusión positiva en las administraciones.

Diario Martínez Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, presente en la mesa redonda de industria, defendió la importancia de la provincia en el entramado económico del eje Mediterráneo. "Almería es el principal productor de hortalizas de Europa, tiene el principal sector de la piedra natural de España y es líder mundial de superficies cuarzo (Cosentino); para nosotros es vital competir con un transporte más económico".

Según Martínez Cano, Almería, junto a Murcia y Alicante, se ahorraría 300 millones de euros al año exportando productos del sector hortofrutícola. Y pone ejemplos, mandar un camión a Rusia cuesta en torno a 8.500 euros, si se hace por transporte marítimo, el coste ronda los 4.500 euros. Sin embargo, por vía férrea podría viajar entre un 20 o 30%. Necesitamos esta competitividad. "Si de lo que hablamos es de competitividad para nuestra industria, imagínense lo que significa el ahorro de costes cuando tengamos el transporte ferroviario", argumenta.

Pero si importante es el Corredor Mediterráneo en términos de competitividad, no lo es menos desde punto de vista medioambiental por la huella de carbono. Cano explica que en Almería ya se está apostando por un modelo de transporte intermodal y tiene en su horizonte las importantes conexiones con el norte de África y Europa de salida de mercancías agrícolas, pero también de la posibilidad de llevar bienes de consumo desde Europa para África fundamentalmente Marruecos y Argelia. "Somos su puerta de entrada y salida. Así que, la intermodalidad, tenemos claro que es la herramienta del futuro para ser más competitivos", explica el presidente de la Cámara, quien agrega que "el marítimo lo tenemos, el camión también y nos falta el ferrocarril".

Martínez Cano se refirió también a la importancia que tiene el Corredor para el desarrollo de nuestro turismo y recuerda que Almería es el destino de España donde a un turista más le cuesta desplazarse en avión y donde se da el coste más alto al empresario que se desplaza para buscar negocio. El presidente de la Cámara aludió también al compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quién durante su visita a Almería en abril de este año indicó que en 2023 estará el AVE en Almería. "Quiero recordar que somos a los últimos a los que nos puede llegar. Así que pido que sigamos trabajando todos unidos hasta que no se complete el Corredor Mediterráneo en su totalidad", comenta al respecto.

Diego Martínez Cano se llevó el aplauso de las casi 2.000 personas presentes en el pabellón 5 de IFEMA tras terminar el discurso con la siguiente frase: "Espero que este corredor sirva para unir lo que ahora se está fracturando".

También estuvo presente en la cita José Cano, presidente de Asempal, quien especifica que este tipo de actos "dejan claro que los empresarios hemos hecho un frente común para reivindicar el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que favorecerá la competitividad económica y la cohesión territorial. Una unidad de acción real de la que nos debemos sentir orgullosos los empresarios, especialmente en los tiempos difíciles que estamos viviendo en nuestro país estos días".

El presidente de Asempal subraya que el Ministerio de Fomento está cumpliendo el cronograma y la planificación a la que se comprometió el ministro el 3 de abril en su visita a Almería, "pero hasta que no esté culminado el Corredor no debemos bajar la guardia. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado son determinantes para Almería y en estos momentos los de 2018 se encuentran en el aire por la situación política".

Hasta Madrid también acudió una representación de la Mesa del Ferrocarril. Su coordinador, José Carlos Tejada, muestra su total apoyo a los actos en favor del Corredor Mediterráneo, sin embargo, encuentra alguna pega: "Apoyamos el encuentro y esperemos que sirva para que algo venga a Almería. Pero si soy sincero, hasta ahora estamos viendo que todos los logros del Corredor Mediterráneo se están yendo de Alicante para arriba".

Tejada no quiere ni imaginarse un futuro en el que el Corredor se estanque en Murcia o Alicante, porque, de ser así, se rememorarían tiempos pasados: "Me acuerdo de aquellos tiempos en los que en Almería se criaban miles de toneladas de tomate pero eran los murcianos los que la sacaban comprándolo. Si no llega el Corredor a tiempo, nos vamos a tirar años yendo a las zonas logísticas de Murcia a cargar los contenedores. Este beneficio de logística que tendría que tener la provincia se irá a Murcia.

Andrés Góngora, secretario general de la organización agraria COAG, también presente en Madrid, argumenta que lo que los agricultores demandan es un plan de infraestructuras integral, porque su temor es que el Corredor Mediterráneo se quede a medio camino.

Góngora manifiesta que si Almería llega tarde al Corredor y no se adapta a tiempo, cuando los requerimientos europeos sean una exigencia para la provincia y sus sectores productivos, si el ferrocarril no ha llegado a Almería, "las empresas van a tener que buscar un transporte mixto y al final vamos a cargar camiones en Almería que serán embarcados en el ferrocarril en Castellón o en Tarragona".

Desde COAG insisten en la necesidad de las mercancías. "El de pasajeros es importante pero hay que ser realista, estamos hablando en una provincia no muy habitada. Por lo tanto, la rentabilidad de la infraestructura tiene que vincularse a las mercancías".