Los empresarios de playa echan el freno a los nuevos chiringuitos

Teóricamente ésta iba a ser la última temporada estival con la estética chiringuitera de los ochenta, pero la llegada de los nuevos chiringuitos se está haciendo de rogar. Los empresarios de playa aún no han presentado la documentación requerida por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al objeto de legalizar los establecimientos e instalar el nuevo modelo al que aspira, desde hace años, el Ayuntamiento de la capital y con el que parecía que había acuerdo entre todas las partes.

Después de contactos diversos entre chiringuiteros y responsables de las administraciones implicadas, el concejal de Servicios Ciudadanos, que asumió las competencias municipales relacionadas con las playas del término municipal, Juan José Alonso, mantuvo ayer una reunión con el delegado de Medio Ambiente, Antonio Martínez, al objeto, entre otros asuntos, de repasar la situación de los establecimientos de playa y su futuro inmediato.

Según ha explicado el responsable municipal, los empresarios de playas aún no ha respondido a los requerimientos realizados en el mes de junio por Medio Ambiente y permanecen sin presentar la documentación faltante relativa a la concesión de licencias, las cuales irían acompañadas de las inversiones necesarias para la instalación de los nuevos chiringuitos con los que se pretende unificar estética y mejorar la imagen de las playas, así como los servicios de hostelería ofrecidos. "Ha pasado casi medio año y no han contestado a los requerimientos", ha lamentado el concejal de Servicios Ciudadanos, quien advierte de que "las administraciones no pueden ir al ritmo que marcan los empresarios del sector de los chiringuitos. Somos las administraciones las que tenemos que marcar los tiempos", sentencia.

Alonso ha manifestado que es voluntad de ambas administraciones favorecer el desbloqueo de esta situación, primero con diálogo y, a la espera de los resultados, podría optarse por otras medidas que el Consistorio prefiere no adelantar.

Inmersos en la negociación, el edil mantuvo una reunión la pasada semana con representantes del sector, hace escasos días con el portavoz de los chiringuiteros del término municipal y este pasado lunes con el delegado de Costas. "Desde el Ayuntamiento -indica el concejal- estamos ahora en esta línea de trabajo para cuanto antes poder solucionar este problema, ya histórico, y que los almerienses podamos sentirnos orgullosos de los chiringuitos de la playa, algo que en la actualidad no ocurre", lamentó por último Juan José Alonso.