Los empresarios tildan de "escasa" la inversión del Gobierno en la provincia

Los presidentes de Asempal, José Cano García, y de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, creen que las inversiones recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 son escasas y se encuentran muy por debajo de las necesidades de Almería, según un comunicado que remitieron ayer. No obstante, en materia de Alta Velocidad, aunque la inversión de 89,1 millones de euros para L.A.V. Murcia-Almería (7,3 en Almería, 81,7 para Murcia), recogida en el proyecto de Presupuestos "no produce alegría", se muestran expectantes y confiados ante los compromisos adquiridos por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para ejecutar las obras y cuya planificación y cronograma de actuaciones se ha venido cumpliendo hasta la fecha. Tanto el presidente de Asempal como de la Cámara consideran que los presupuestos "no son los que nos gustaría, si bien confían en que sean un primer paso para que lleguen las mejores partidas y las mayores inversiones en la Línea de Alta Velocidad Murcia Almería en 2019, 2020 y 2021; en ese período, ya con una inversión muy superior se deberán cumplir los compromisos del Gobierno con el AVE, "compromisos que no pueden tener vuelta atrás".

En ese sentido, los máximos representantes de la Cámara y de Asempal han subrayado que el aumento en las partidas consignadas por Fomento para los tres próximos años en la conexión Almería-Murcia (592 millones de euros en 2019, 758 millones de euros en 2020 y 611 millones de euros en 2021) encaja con los compromisos anunciados por el ministro. En este contexto y en virtud de la planificación barajada por Fomento, los dos presidentes han insistido en que es "clave que se cumplan los plazos y los compromisos reiterados por De la Serna, quién ha manifestado además que ése es el compromiso del presidente del Gobierno. Por ello, esperan que, según lo previsto, "la licitación de todos los tramos se produzca antes de junio y que veamos las obras este mismo año".

Los presidentes de Asempal y la Cámara han mostrado su honda preocupación por las inversiones en materia de recursos hídricos para 2018, pues se constata una caída de la inversión de Acuamed del 15 % respecto a 2017. Además, de los 22, 57 millones que presupuestó Acuamed en 2017 para Almería, la ejecución real se ha limitado a 165.000 euros, el 0,7% de lo presupuestado. Por otra parte, se repiten partidas presupuestadas en años anteriores. La escasez de agua se convierte, aseguran, en el gran reto de la provincia, que está viviendo una de las sequias más severas de los últimos años; por ello, ambos dirigentes apelan tanto al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como a la Junta para que aborden la escasez de los recursos hídricos en Almería con decisiones políticas, inversiones y unidad, sin partidismos políticos.