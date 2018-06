"Me encantaría que Almería fuese capital gastronómica"

Sabiduría Popular. Refranero Español

HOY es un día muy especial, tenemos la oportunidad de compartir el pan y el vino, con nuestro embajador universal. Cuenta con una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de la democracia española. Acude muy gustoso a la invitación de Mesa y Mantel, desde Madrid, y le recojo en el aeropuerto de Almería. Inocencio Arias (Chencho) , brillante, polifacético, carácter renacentista, marcada agudeza y fino sentido del humor. Ha ocupado dentro de la diplomacia española, los cargos más significativos e importantes dentro de la democracia (UCD, PSOE Y PP).

¿ Es cierto que a los niños en Albox, al nacer se les tira a la pared y si se mantienen, sobrevivirán ?.

Es una tradición, pero si es cierto, que son muy despiertos y espabilados.

Señor Arias, hábleme de su infancia.

Mi padre de profesión notario, natural de la Puebla de D. Fadrique (Granada) , tenía su plaza en Huescar (Granada), donde vivimos los primeros años de mi vida. Huérfano de padre con 9 años.- Un hermano mayor, Mariano, recientemente fallecido y una hermana adoptada, sobrina de mi madre.

Indíquenos la persona o personas, que más influenciaron en su vida.

Mi madre, Encarnación Llamas, natural de Vélez Blanco (Almería), de carácter enérgico, generosa, autoritaria, con sentido del humor, a la cual le repelían los aduladores y pretenciosos. De ella, he heredado la honestidad.

Háblenos de su juventud.

Estuve Interno en los Jesuitas de Orihuela (Alicante), hasta que finalice el bachiller con 16 años, definiendo su estancia como muy enriquecedora, con docentes muy preparados, trabajadores y exigentes. No se aprobaba, si previamente no se había trabajado. Tenían una gran apertura mental para la época, con lecturas de Ortega y Gasset, Miguel Hernández, etc. Es la época que nace mi amor por la lectura y la de ser "Periodista "en todo el sentido de la palabra. Solo acudía a Vélez Blanco, en vacaciones, navidades y semana santa.

¿Cómo fue su etapa universitaria ?

Termino el bachiller con 16 años y planteo a mi madre, la posibilidad de hacer periodismo y como en aquella época no se podía discutir, me matriculo en derecho, ya que ella entendía, que de esta manera, tendría más opciones, tales como notaria. (como mi padre), catedrático, judicatura, etc. Es curioso que siempre sacaba mucha mejor nota en derecho civil (pensando en notaria), que en derecho internacional (el cual me gustaba mucho). El secreto en la Universidad, fue estudiar dos horas diarias, de esta manera podía llegar con garantía al final de los exámenes.

Háblenos de una de sus pasiones: el fútbol.

Nace desde muy precoz mi amor al futbol. Se inicia en Huéscar y se consolida en Vélez Blanco, donde jugaba de Centrocampista y era el encargado de confeccionar el equipo. Era "empresario" de futbol, en aquel entonces. Tenía refuerzos de Vélez Rubio, para los partidos, mínimo de 4-5, recordando de manera especial, a los Hermanos Reyna, Jerónimo,(central) Alfonso (delantero). En aquella primera época, Vélez Rubio, no tenia campo de futbol. Siempre hubo una gran camaradería entre ambos pueblos.

Se inicia con puestos diplomáticos en las Embajadas de España en Bolivia, Argel y Lisboa. De regreso a Madrid, en 1978, ocupa en tres diferente momentos de la democracia y con tres diferentes gobiernos, UCD, PSOE y PP, el cargo de Director General de la Oficina de Información Diplomática (portavoz de Exteriores).

¿Qué reflexiones podríamos realizar de estas etapas?

Una gran ilusión al servir a España en las embajadas a través del Mundo. En la segunda etapa un intenso trabajo, con un acentuado contacto y conocimiento de la prensa. En ese devenir le nombran Subsecretario y posteriormente, Secretario de Estado (1988-1993) de ese Ministerio (gobierno de F González). Posteriormente el Gobierno de Aznar, le nombra Embajador de España en la ONU (1977-2004).

¿Sr. Arias. Cuéntenos su experiencia?

Bien, los objetivos para los cuales ha sido creada esta institución, no se ven cumplidos en toda su dimensión, como mantener la paz y la seguridad internacionales, prevenir y eliminar amenazas a la paz , lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. La protección de los niños.

Hablemos de Almería y su Gastronomía. ¿Usted que conoce los 5 continentes, que le parece nuestra Gastronomía ?

"Almería tiene una Gastronomía rica y variada". Es una gran desconocida. Me encantan los gurullos, el ajo colorao y unas buenas chuletas de cordero.

¿Almería está nominada para Capital Gastronómica Española 2019. Que opinión tiene al respecto?

Me encantaría que Almería fuese CGE 2019.

¿Dígame un pronóstico para la Capitalidad Gastronómica Española 2019?

Almería 2. Resto Ciudades 0

Hablemos de sus libros. El porqué de sus libros.

Siempre he querido escribir, es una necesidad innata de trasmitir, comunicar, desde muy joven. Las editoriales me animaban a ello y han salido a la luz varios de ellos. 1. Confesiones de un diplomático. Narro mi periodo en la ONU, realizando consideraciones sobre la organización y el mundo. 2. La trastienda de la diplomacia.- Narra los personajes políticos que ha conocido, desde Eva Perón a Barack Obama. 3." 25 encuentros que cambiaron nuestra historia". Se describen en el las diversas cumbres internacionales. 4. " Los Presidentes y la diplomacia: me acosté con Suarez y me levante con Zapatero", donde se relata los aciertos y errores de los presidentes españoles en el campo internacional, amén de numerosas anécdotas. Y mi ultimo libro: " Yo siempre crei que los diplomáticos eran unos mamones"-

¿No le parece un título muy provocador?

Fue una sugerencia de la editorial.

¿Cuál ha sido su participación en el cine, que se haya sentido mejor?

La serie televisiva " Locos por el cine".

¿Dígame la película pendiente, que le gustaría hacer?

Sin dudarlo, con Woody Allen.

¿Sus directores de cine nacionales preferidos?

Berlanga y Garci. P- Directores internaciones preferidos. R. John Ford y Coppola.

Se le conoce y distingue por sus pajaritas en su atuendo diario, que nunca le abandonan. ¿ Es un signo de elegancia, coquetería, o más bien distinción?

Por las 3 cosas.

Es cierto que traía a sus amigos embajadores a Vélez Rubio a comprar trajes.

Efectivamente, cuando los invitaba a mi casa de Vélez Blanco, solía llevarlos a Ramoncin (amigo y dueño establecimiento) por la excelente relación calidad precio.