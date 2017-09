El reloj encontrado junto a los huesos de Níjar pertenece a Francisco Soto

El cráneo y los huesos localizados este martes junto a un invernadero del paraje Boquera de Morillas de Níjar parecen tener ya nombre. A falta de una confirmación oficial, los objetos encontrados junto a los restos mortales apuntan directamente a Francisco Soto, el hombre de 67 años que el pasado mes de mayo desapareció tras abandonar la residencia San Rafal. Su hija, Esther Soto ha confirmado a Diario de Almería que ayer identificó el reloj que había junto a los huesos como el que llevaba puesto su padre.

"No está confirmado pero todo apunta a que sí, mi padre llevaba dentadura postiza fija y marcapasos", afirma Esther en declaraciones a este periódico, recordando que precisamente éstos fueron otros dos de los objetos que fueron localizados por la Policía Judicial de la Guardia Civil del puesto de Huércal de Almería tras el aviso de una pareja que encontró los primeros restos cuando paseaban a sus perros por caminos de tierra junto a explotaciones agrícolas.

Esther señala que los restos, que fueron conducidos al Instituto de Medicina Legal de Almería tras el levantamiento del cadáver, han sido enviados a Madrid para su análisis debido al "avanzado estado de descomposición" que presentan.

La hija de Francisco realiza estas declaraciones minutos después de abandonar el lugar en el que aparecieron los huesos. "Es todo muy raro, estaban a pie de tierra, no enterrados y rodeados por invernaderos. Yo he buscado por todos lados, es cierto que por este punto no miré, pero creo que algo debería haberse visto, o que debería haberse notado el olor. También debería haberlo visto el helicóptero, no estaba escondido bajo matorrales, no entiendo cómo no lo vio", lamenta.

Afirma que todo parece "un sueño" y asegura que la "impotencia es inimaginable" y relata cómo el director de la residencia San Rafael se ha puesto en contacto con la familia de Francisco Soto para darles el pésame. Sobre la responsabilidad de este centro, dice que aunque alguno de sus hermanos no pretende hacerlo, ella personalmente sí que estudia emprender acciones legales llegado el momento.

"Mi padre firmó para entrar en la residencia, decía que en el hospital estaba aburrido. Tenía Parkinson y el movimiento afectado, podía andar cuando se tomaba las pastillas ya que tenía recetada una medicación especial porque tenía los músculos atrofiados. Pesaba casi 90 kilos yera alto, supuestamente se subió a una silla y saltó un muro de un metro ochenta, no lo tengo claro", dice.

La Policía Judicial de la Guardia Civil del puesto de Huércal de Almería fue la responsable de llevar a cabo las primeras investigaciones, custodiar el cuerpo y establecer un perímetro alrededor de los restos. Asimismo localizaron un número indeterminado de huesos, entre ellos un cráneo, separados entre sí, desperdigados sobre el terreno y hasta con diez metros de separación entre ellos.

También encontraron ropa y un marcapasos, lo que podría ser definitivo para poder identificar a esta persona, si bien parece haber un posible candidato, que no sería otro que Francisco Soto, el hombre desaparecido en mayo de la residencia San Rafael, aunque esto no es sino una hipótesis hasta que las pruebas se impogan sobre cualquier tipo de especulación.

Poco después llegó al lugar el juez de guardia y ordenó el levantamiento del cadáver, que fue conducido acto seguido al Instituto de Medicina Legal donde se realizarán pruebas para determinar su identidad. Mientras tanto, la investigación judicial ha quedado a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y de forma paralela a la investigación forense, la Guardia Civil está comparando los restos hallados con el listado de personas desaparecidas en la zona. Entre ellos,Francisco Soto.