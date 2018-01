La epidemia de la gripe se adelanta y afecta ya a más de 1.300 almerienses

La epidemia del virus de la gripe se ha adelantado este invierno, y son ya más de 1.300 los almerienses que sufren la infección. Tal y como ha detallado la jefa de Salud Pública de la Delegación de Salud de la Junta en Almería, Pilar Barroso, hasta la fecha la tasa de mayor incidencia de la gripe en esta temporada 2017-2018 se registraba en la semana 52, (última semana del año), con 189,71 casos por 100.000 habitantes. En la anterior temporada, el virus alcanzaba su pico máximo en la tercera semana de enero con una incidencia menor. Concretamente de 180,98 casos por 100.000 habitantes. Barroso ha añadido que los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Gripe en Andalucía correspondientes a la primera semana de enero indican que la tasa ha bajado. "Entre el 1 y el 6 de enero es de 162,54 casos por 100.000 habitantes. Un dato al que habrá que hacer seguimiento la próxima semana, y sobre el que no nos podemos aventurar aun a decir que indica que los casos de gripe han comenzado a descender".

"Debemos de ser precavidos porque aun no sabemos como va a actuar esta semana". En cuanto al comportamiento del virus, la responsable de Salud pública ha señalado que "es muy similar al del año anterior". Pilar Barroso ha insistido en que es importante recordar a la población medidas higiénicas básicas para evitar la transmisión del virus. Así, en caso de exceso de mucosa es preciso utilizar pañuelos desechables y cuando se tosa o estornude, no taparse con las manos, sino con la cara interna del codo o el antebrazo. Hay que mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las manos con la boca y los ojos. Asimismo, hay que extremar estas medidas higiénicas en los lugares donde exista aglomeración de personas o en trabajos de cara al público, donde cobra especial importancia el lavado periódico de las manos, que evita multitud de enfermedades que se transmiten por esta vía. Es importante también incidir en que algunos problemas de salud habituales con la llegada del frío como catarros, congestiones o fiebre no necesitan en la mayoría de los casos atención sanitaria ni se curan con antibióticos. Ante cualquier duda, la población puede resolver sus dudas a través de Salud Responde las 24 horas del día. La Consejería de Salud realiza un seguimiento de la incidencia de la gripe a través del Sistema de Vigilancia de Gripe de Andalucía, formado por una red de 118 médicos centinelas pertenecientes a todos los distritos y áreas de gestión sanitaria de Andalucía, 11 de ellos están en Almería, e informan cada semana de la situación epidemiológica, así como un laboratorio de referencia situado en Granada con capacidad para detectar virus gripales.