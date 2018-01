El 'error' que libró de la cárcel a los miembros de una asociación cannabica

La Fiscalía de Almería pedía penas de entre dos y siete años para seis miembros de la asociación cannabica 'Tricosfera'. Sin embargo, finalmente a tres miembros de la junta directiva, el presidente, la tesorera y el secretario, les han sido impuestos un año y once meses de cárcel y multas de 90.000 euros, mientras que a los acusados de menor relevancia, un portero, una encargada de bar y un encargado de mantenimiento les ha tocado en el reparto tres meses de cárcel, sin ningún tipo de sanción.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido especialmente benigna con ellos debido a lo que judicialmente se conoce como "error vencible". "Lo interesante de la sentencia de la Audiencia es que han estimado una atenuante que alegué, el error vencible. Aunque alegué también el invencible y subsidiariamente el vencible, que lo viene estimando el Supremo en todos estos casos también", explica a Diario de Almería el letrado Enrique Ocaña, de OCD Abogados, que ejerció la defensa del portero acusado en este procedimiento.

Él, como su compañero e despacho, Jorge Requena, que ejercía la defensa de otro de los acusados que no pertenecían a la junta directiva, ha conseguido la pena mínima al poder demostrar que los juzgados "aunque han cometido una conducta delictiva, lo han hecho sin saber que están haciendo algo ilícito o ilegal".

"Estaban completamente convencidos de que todo era perfectamente legal. La asociación era legal, estaba inscrita en el registro de asociaciones y no le habían puesto ninguna pega a la hora de legalizar esa asociación", dice Ocaña, quien añade que "lo normal hubiera sido que, si la Junta de Andalucía ve que en tus estatutos ya se dice que eres un club cannabico que intentaría autoabastecerse de sustancias, hubiera dicho que dichos estatutos no se podían legalizar y no lo hizo".

"Por lo tanto, estaban convencidos de que todo era legal. Los han condenado por un delito contra la salud pública, pero en tipo atenuado por esa atenuante de error vencible por el que les han impuesto la pena mínima, que son tres meses. del delito de asociación ilícita han salido absueltos, porque no puede haber una asociación ilícita cuando lo ha legalizado la Junta. Por eso condenas tan pequeñas", apostilla. Hay que tener en cuenta que sin antecedentes y con condenas inferiores a los dos años de prisión, ninguno de los acusados pisará un centro penitenciario. Pero aún más, tal y como señala Ocaña, "había medida cautelar de clausura de la asociación y esa medida cautelar se ha levantado, la asociación en teoría sigue estando vigente".

Cabe recordar que precisamente el presidente de la asociación cannábica 'Tricoesfera' declar´´o que consideraban "legal" su actividad de acuerdo con los estatutos de la asociación, en la que solo una parte de sus miembros, "entre 350 y 400", eran "socios de cultivo" que realizaban aportaciones para contribuir a los gastos derivados del mantenimiento de la plantación, mientras que el resto acudía a las instalaciones para el consumo de sus propios estupefacientes o para participar en otras actividades.