A la espera de que se retome el proyecto del Parque de Jayrán

No hay dinero para llevar a cabo el proyecto del Parque de Jayrán. Una iniciativa que hubiera transformado radicalmente el casco antiguo de Almería y le hubiera dado parte del rigor turístico que se merece. Pero según el Ayuntamiento, no hay dinero. En realidad, nunca lo ha habido, ni cuando se formuló un concurso de ideas que tuvo incluso ganador.

El CSIC cedió los terrenos al Ayuntamiento con el propósito de que el convenio se ejecutara, pero no se ha dado ni un paso. Si acaso, alguna expropiación. La concejalía de Urbanismo del Consistorio ya ha avisado de que no hay dinero suficiente para acometer tal megainfraestructura. En cuestión, el proyecto iba a dar vida a 55.000 metros cuadrados de espacios libres. Zonas de convivencia a través de una plaza de nueva construcción, espacios de ocio, el centro de interpretación anunciado y el escalonamiento a través de terrazas de la zona más abrupta para abrirla al uso vecinal, se suma a una iniciativa novedosa que no haría sino mejorar la accesibilidad para el monumento de La Alcazaba. Ascensores incluidos.