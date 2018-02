"Es estratégico que Almería tenga un Corredor Mediterráneo de alta velocidad"

Es madrileña de nacimiento pero valenciana de elección, ya que ha sido precisamente en esta ciudad donde ha desarrollado su vida profesional y parte de su carrera política. Antes de incorporarse en 2014 al Parlamento Europeo como eurodiputada, fue secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y diputada en las Cortes Generales por Valencia. Europa le ha permitido ampliar su ámbito de trabajo y se muestra satisfecha de estar inmersa en proyectos de política comercial relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Esta es su primera legislatura como eurodiputada, ahora que entra en el tramo final, ¿qué impresión tiene?

Tengo tres reflexiones en este sentido, la primera es que somos la institución europea más valorada pero aún así sigue siendo una gran desconocida. Incluso para mí que soy una persona política metida en la actividad parlamentaria no me imaginaba la dinámica de trabajo y la relevancia que tiene lo que aquí se debate, lo que aquí se decide. Tenemos que conseguir acercar al ciudadano lo importante que es Europa y lo que se hace por ellos en esta institución y en general en todas las instituciones europeas.

¿Su segunda reflexión?

El valor de los acuerdos, en el Parlamento Europeo no hay mayorías absolutas y creo que eso es bueno porque nos enseña y nos obliga a todos a buscar y encontrar consensos, nunca puedes conseguir todo lo que quieres pero siempre puedes mejorar lo que tienes, en ese sentido el Parlamento Europeo es una experiencia fantástica de cómo se hace la política a favor de los acuerdos y defendiendo los intereses europeos y también de los estados que representamos, lógicamente.

Y por último.

La importancia que tiene Europa a nivel global y lo poco que queremos los ciudadanos a Europa. Yo por estar en la comisión de Comercio Internacional viajo mucho fuera de la UE y los ciudadanos de fuera valoran mucho más y quieren mucho más a la UE que los ciudadanos europeos. Necesitamos hacer una gran reivindicación de lo que tenemos bien, por supuesto reconocer lo que tenemos mal y trabajar para corregirlo y mejorarlo, pero es muy importante valorar los principios y valores de la Unión, la defensa de los derechos humanos y de las reglas del juego democrático que significa la Unión Europea porque fuera nos necesitan mucho y yo creo que dentro también.

¿Qué destacaría de su legislatura en el Parlamento Europeo?

Ha sido una gran experiencia todo el proceso de negociación de los acuerdos comerciales de la UE, he estado muy implicada y también en otra vertiente de la política comercial con menos presencia mediática pero que para mí es crucial y ha sido la política comercial directamente relacionada con la defensa de los derechos humanos. En este sentido voy a destacar 3 informes que tratan directamente la defensa de la dignidad y de la vida de las personas y son un ejemplo de cómo la política comercial incide también en la defensa de las personas.

¿Cuáles han sido?

Uno ha sido el Informe sobre el comercio de los minerales de sangre, la UE ha sido absolutamente pionera en hacer una regulación que realmente impida que con empresas europeas se puedan estar ayudando a financiar los conflictos de guerra, que están provocando la muerte, las violaciones más sangrantes contra mujeres, niñas y niños en El Congo. Exigimos transparencia y obligaciones en el seguimiento de los minerales que se importan y garantías de que proceden de las minas oficiales no de las minas ocupadas por los guerrilleros. Esta ha sido una regulación de la que nos podemos sentir orgullosos porque tiene un significado inmediato en la vida de las personas, es uno de los temas por los que ya merece la pena haber estado aquí.

¿Hablaba de tres?

Sí, el segundo informe del cual yo he sido la ponente socialista va en la misma dirección, pero este es para controlar el comercio de los productos que infringen tortura o pena de muerte. Cuando hablamos de pena de muerte no pensamos en que hay productos que se producen y se venden y causan la muerte o la tortura, si tu impides que exista ese comercio estás impidiendo que existan esas atrocidades y también ahí la Unión Europea ha dado un paso de gigantes respecto a la regulación que había. La Comisión ha tomado cartas en el asunto y está trabajando intensamente para globalizar esta nueva regulación con más de 60. Este es otro elemento de cómo la política comercial hace una defensa de los valores de los derechos humanos como es el derecho a la vida y a la dignidad.

Nos queda el último informe.

Tiene que ver mucho con los derechos humanos y la seguridad, y me refiero a los controles a las exportaciones de productos europeos que pueden tener un doble uso, sobre todo los relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación o relacionados con la ciberseguridad en internet. Estableciendo controles para impedir que no se pueda hacer un mal uso, estás incidiendo en temas como el derecho a la libertad individual. Hemos conseguido que se recoja la lista de productos que tienen que estar sujetos a estos controles y hay una cláusula general que permite que cuando se compruebe que hay algún producto que está siendo objeto de este doble uso se haga un procedimiento rápido que permita establecer los controles.

Destaque lo que más le gusta del Parlamento Europeo.

La capacidad de pensar en los problemas con una perspectiva de largo plazo, además los grandes retos solo desde una perspectiva de unión se pueden afrontar. Los retos del cambio climático o los retos de la globalización es imposible que un estado miembro haga frente a ellos, o la capacidad de influir en los grandes temas que nos afectan a todos en la vida cotidiana pero que ningún estado miembro por si solo puede y por último la defensa de los valores europeos fuera del mundo y el papel que juega la Unión Europea.

Y lo que menos.

No me gusta nada la falta de visión global que hay en general en el Consejo, donde predominan más los intereses de estado que los intereses de la UE, no me gusta que no haya una concienciación de Europa primero, tampoco el procedimiento tan complejo de toma de decisiones y lo poco que se comunica lo que se hace, la poca interrelación que hay entre los estados miembros y la Unión para defender conjuntamente y por último no me gusta el sentimiento creciente nacionalista que en los partidos extremistas se está dando.

Hablando de ese sentimiento nacionalista, en España también está muy presente últimamente.

Sí y en ese sentido mi opinión es que Cataluña forma parte de España. Nunca se debería haber llegado a esta situación, soy muy crítica por no haber tenido el diálogo, el debate necesario y la concienciación de los problemas de fondo para evitar llegar a esto, soy muy crítica con los independentistas por cómo han actuado y como desgraciadamente vemos que siguen actuando. Concibo el mundo desde una perspectiva europea y global, no entiendo que nadie pueda creer que les va a ir mejor convirtiéndose en un estado pequeño fuera de todo esto. Todas las comunidades tienen problemas, algunos comunes y otros específicos, pero no se resuelven con separarte, se resuelven con hacer un análisis de fondo de cuáles son las raíces de esos problemas y consensuar las mejores políticas para resolverlos y no yéndote.

¿A qué cree usted que se debe el resurgimiento de los nacionalismos?

La culpa no es de una sola persona, confluyen muchas cosas, surgen los nacionalismos cuando falta liderazgo político para defender otras opciones que son las que de verdad pueden resolver los problemas de los ciudadanos, tiene mucho que ver la falta de respuestas que los ciudadanos necesitan en momentos determinados. Hay un análisis que debemos hacernos, estamos construyendo sociedades cada vez más individualistas, los resultados electorales nos están enseñando que el ciudadano muchas veces vota a quien le va a hacer que le vaya mejor a él y no hay más reflexión, tenemos que conseguir que cuando alguien toma la decisión de a quién votar tenga en cuenta que su bien también depende de que a todos les vaya bien, a nadie le puede ir bien individualmente.

Quizás muchos ciudadanos han perdido la confianza en los políticos y habría que devolverla, pero ¿cómo?

Se habla de honestidad, la gran mayoría de los políticos lo somos y hay que actuar con mucha contundencia de una manera impecable e implacable ante quien no lo es. Debemos tener firmeza en las convicciones y perseverancia en la consecución de los objetivos que prometemos, nunca debes decir a los ciudadanos que vas a hacer algo por ellos si no estás seguro de que lo vas a conseguir y tienes que implicar a los ciudadanos para conocer realmente sus problemas y para compartir con ellos las soluciones.

Hablando de promesas, usted fue secretaria de Infraestructuras, así que hablar de las comunicaciones en Almería, no le resulta extraño.

Cuando estuve en el Ministerio de Fomento trabajé mucho por la provincia. Para mí fue muy importante que consiguiéramos cerrar la autovía A7 con los tramos que quedaban pendientes y le dediqué muchas… muchas horas porque sabía que era muy necesario resolver ese problema. Almería no puede quedarse incomunicada y tener esas interrupciones en sus redes de comunicación.

¿Y la comunicación por ferrocarril?

Me siento muy orgullosa de haber trabajado con el ministro José Blanco y de haber conseguido que el Corredor Mediterráneo formara parte de los ejes prioritarios de la UE.

Un Corredor que se ha ido retrasando año tras año.

Sí, porque el PP así lo ha querido. Nosotros lo conseguimos y tuvimos la suerte de pillar dos años de bonanza económica con muchos recursos presupuestarios e hicimos un trazado del Corredor Mediterráneo, como debe ser un corredor, a doble vía, vías separadas para pasajeros y mercancías en ancho internacional. Me siento muy satisfecha de haber trabajado con un gran almeriense, buen amigo mío, Jesús Miranda, que era el subsecretario del ministerio de Fomento y trabajamos muy intensamente para que Almería no se quedara descolgada en el Corredor Mediterráneo y en la alta velocidad.

Ahora se habla del 2030.

Cuando presentamos el Corredor Mediterráneo la finalización estaba prevista en el 2020, es cierto que luego vino la crisis y los 4 años de la ministra Pastor han sido un no hacer absolutamente nada, porque tu puedes tener menos recursos y dificultades para gestionar los contratos pero puedes planificar y encargar proyectos para que cuando se recupere la situación presupuestaria puedas lanzar todo… se podría haber hecho. Parece que el ministro actual está más comprometido con el Corredor Mediterráneo pero el plazo que ha dado es 2030, es demasiado tiempo.

Esta infraestructura es muy necesaria para el desarrollo de la provincia.

Sí, una de las razones fundamentales para disponer pronto del Corredor Mediterráneo es que Almería es muy competitiva en su agricultura. Yo que tengo que hacer la compra en Bruselas puedo decir que la diferencia de calidad de los productos respecto a los que se producen en España y en concreto en Almería es enorme. La agricultura de la provincia necesita rapidez para garantizar una clientela y el tren es el medio más eficaz y económico para destinos de largo recorrido y para eso es estratégico que Almería tenga un Corredor Mediterráneo de alta velocidad con doble vía de ancho internacional separado para pasajeros y mercancías, porque tan importante es poder vender los productos como poder atraer a los miles de ciudadanos que cuando van a Almería vuelven entusiasmados y quieren repetir.