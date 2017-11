El obispo estudiará con la Santa Sede la cesión de tres mártires a sus parroquias

A las doce del mediodía repicaban las campanas de la Catedral y se abrían las puertas del Obispado de Almería a familiares de tres de los mártires de la iglesia almeriense que fueron beatificados en marzo. Llevan semanas reivindicando que los restos mortales de sus difuntos puedan regresar a las parroquias de sus pueblos natales en Mojácar y Chirivel siendo la intención del obispo diocesano de Almería la de enterrarlos conjuntamente en la cripta sepulcral de la iglesia de Las Salinas para convertirla en lugar de veneración y peregrinación de los católicos en la provincia. Sus plegarias, rechazadas por misiva, fueron ayer atendidas en persona por monseñor Adolfo González Montes, si bien la aceptación no es definitiva porque depende de la autorización de la Santa Sede. En un clima de entendimiento mutuo y diálogo, después de semanas de crispación y con la amenaza de los familiares de acudir a la justicia, se produjo una toma de contacto que resultó satisfactoria a la espera de que el obispo les pueda comunicar lo antes posible si podrán enterrar y visitar a los mártires sin salir de sus localidades en lugar de tener que desplazarse a la parroquia de San Miguel Arcángel. A partir de ahora habrá que esperar unos días para conocer si pueden trasladar la mayoría de restos mortales de sus familiares o, si por el contrario, se tendrán que conformar con una teca con reliquias de primer grado, muestra muy reducida tratada conforme a norma civil y canónica de conservación de las reliquias óseas que deja de tener, por tanto, la categoría de "difunto". No fue la única reunión de ayer. Media hora antes de citar a los familiares, el obispo también quiso analizar el destino de los dos beatificados de Mojácar con la propia alcaldesa, Rosa María Cano, quien se había mostrado contraria al traslado a la capital. Según ha podido conocer este periódico, el enterramiento de los mártires mojaqueros es más complejo que en otros casos al ser la iglesia-fortaleza de Santa María un Bien de Interés Cultural (BIC), pero que se alargue la tramitación no quiere decir que no sea viable. Y es que los familiares entienden que merecen tener, como el resto de católicos, la oportunidad de ir a depositarle flores y rezarle a sus ascendientes en el día de difuntos que precisamente se celebró ayer. "No entiendo qué tengamos que ir al Cabo de Gata", argumentan. La sobrina del mártir Juan Soler, de Chirivel, recuerda que son más de 170 kilómetros y casi dos horas las que tendría que emplear en ir a la iglesia de Las Salinas. El Obispado les ha recordado a lo largo de las últimas semanas que el destino los mártires es el "culto público" para servir de testimonio de fe a toda la iglesia y no pueden percibirse ni tratarse de la misma forma que el resto de difuntos. "Los Beatos y Santos están glorificados y no se reza por ellos, sino que los fieles se encomiendan a su intercesión". De ahí su firme empeño en convertir el templo de San Miguel en lugar de veneración conjunta y peregrinación en el que mantener viva la memoria de los mártires. Buena parte de los familiares aceptaron de buen grado la encomienda de la Santa Sede al obispo para que se trasladaran a una única parroquia y se había previsto estrenar con los mártires del siglo XX de Almería la cripta de la iglesia de Las Salinas en la que no se había enterrado a ningún sacerdote anteriormente. Pero la negativa de las familias ha abierto la puerta a excepciones a la espera de su confirmación.