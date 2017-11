La eterna partitura del maestro Viciana

Músico profesional y polifacético, saxofonista y compositor de más de medio centenar de obras, Juan Antonio Viciana González es un referente de la cultura dentro y fuera de Almería. De hecho, el maestro Manuel del Águila quiso confiarle su legado artístico y le cedió toda su biografía musical para que la instrumentara como así hizo en un concierto de piano. Una trayectoria impecable que le aupó a principios de siglo hasta la dirección de la Banda Municipal de Música, pero cuatro años más tarde, en mayo de 2004, se inició su calvario laboral tras el cese.

Desde entonces compone una eterna partitura, la de la plaza de trabajo que le corresponde y que el Ayuntamiento de Almería no ha querido convocar. Fue cesado de la dirección de la Banda para propiciar un nuevo estilo, según le argumentaron, y a cambio de que siguiera ejerciendo la función de técnico superior o coordinador musical después de más de 35 años como profesor de música. Le prometieron que se convocaría la plaza en la siguiente promoción interna, pero se sacaron 186 de las 187 que habían previsto. La de Juan Antonio Viciana no aparecía en el catálogo laboral y sigue sin hacerlo. "Mi compromiso político con cualquier partido siempre ha sido cero. Y al no ser de la cuerda del PP no se han preocupado de mi situación". De nada sirven las cincuenta y cinco obras clásicas repartidas en oberturas, marchas procesionales y bandas sonoras de su larga carrera de profesor de música. Ni las tres décadas que ha estado al servicio de jóvenes músicos de la ciudad. A finales de 2004, tras su cese fulminante y sin justificación aparente, quedó desplazado a otras funciones y tareas, como la dirección de la banda de Nueva Andalucía, pero confiando en que el consistorio, y sus diferentes gobiernos locales desde hace más de una década, le asignara la plaza que merece. Es más, a sus 63 años está al borde de la jubilación y es consciente de que económicamente la plaza no le generará ningún beneficio más allá de los conseguidos, si bien no cesará en su empeño de que se cumpla lo que le deben.

Y lo reclamará si es necesario en los tribunales. A mediados de mes se celebra el juicio contra el Ayuntamiento de Almería, pero antes tratará de quemar el último cartucho y agotar la vida de la negociación en una reunión que va a mantener hoy con el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, y con el que lo fuera en su momento, hoy alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Al equipo de gobierno pretende explicarles la situación tan deplorable que ha tenido que vivir en sus últimos años, sobre todo a raíz de la falsa denuncia que le llevó ante la justicia por el supuesto robo de unas guitarras y bandurrias que tenían más de treinta años de antigüedad y que en el inventario municipal están catalogadas en desuso. Cuando las querían tirar, optó porque no se hiciera por si sus materiales se podrían emplear en otros usos. Una denuncia interna hizo que acabara en Comisaría de Almería tratado, según relata, como un delincuente por un inspector del Grupo VII. Afortunadamente no prosperó el asunto y el Juzgado de lo Penal número 1 echó por tierra lo que considera como una burda maniobra de menoscabar su reputación y trayectoria que llegó justo cuando comenzaba a mover con los sindicatos la plaza que le deben desde hace ya trece años en junio de 2016. "No les perdonaré nunca lo que hicieron, inventarse que yo había robado guitarras. Ha sido la gota que ha colmado el vaso", explica el autor que actuara junto a artistas de la talla de Antonio Machín, Dyango o el Dúo Dinámico.

"Quiero mi puesto como coordinador o técnico superior porque es de justicia, todo lo que sea no sacar la plaza es incumplir la ley orgánica de contrataciones", añade Viciana. Desde su cese, la banda municipal de música ha tenido a directores invitados o de libre designación que han ido cambiando durante su espera. Y es que el Ayuntamiento no podrá sacar la plaza de director hasta que no resuelva su conflicto con el maestro Viciana, el único que hasta el momento se ha sacado el puesto mediante oposiciones.