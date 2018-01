El exalcalde de Albox recurre el auto que lo procesa por malversación

El exalcalde socialista de Albox Rogelio Mena ha anunciado que va a recurrir la apertura de juicio oral contra él acusado de gastar más de 2.000 euros de dinero público en gastos privados entre 2013 y 2014. En un comunicado, Mena, quien asegura no estar notificado del auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa, ha señalado que impuganará la resolución ya que no va "a permitir que una historia política de siete legislaturas con once años de oposición y 14 de gobierno, con capacidad y gestión demostradas, las pretendan empañar con tiques de siete euros o viajes justificados". Tras apuntar que, una vez cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público a la que fue condenado por negar información, decidirá "dentro de pocos meses futuro", ha relacionado su procesamiento "con un intento de que no me vuelva a presentar a unas elecciones en Albox". "Es algo que no está en manos del PP así que explicaré al juez que problemas como el del agua no se solucionaron con reuniones en Almería o Huércal Overa, sino en Sevilla, Madrid y allí donde fue necesario ir", dice.