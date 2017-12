El exalcalde carbonero dice que es normal que la Junta pida reintegros

El exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), ya ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera después de que la Fiscalía de Almería solicitase que se abriese procedimiento penal para investigar presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de la obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio y para la que el Ayuntamiento recibió una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar.

Cristóbal Fernández sostuvo ante el juez que habían pasado casi diez años desde que tuvieron lugar los hechos y que la infraestructura eléctrica y el paseo marítimo de Carboneras eran "pésimos".

Asegura que las hizo una empresa que está "municipalizada" pero sin participación local

Relató que por ello se realizó un estudio a partir del cual los técnicos del Ayuntamiento realizaron un proyecto para arreglar la situación del alumbrado y la estructura eléctrica de dicho emplazamiento, tras lo que se puso en contacto con el concejal de Urbanismo para ver el presupuesto más económico.

Sostuvo además que contó con los servicios jurídicos del Consistorio y que el 29 de agosto de 2008 solicitó al secretario un informe sobre la legislación aplicable a seguir que fue emitido el día uno del mes siguiente.

Según el exregidor, dicho documento fue marcó la "ruta a seguir" y ya contemplaba que la ejecución de la obra sería realizada por la propia administración. Añadió que se solicitó un nuevo informe a los técnicos municipales que incidía en que por motivos de "ahorro", entre otros", las intervenciones eran susceptibles de ser realizadas por el Ayuntamiento.

Así las cosas, Fernández defendió que se acordó actuar de tal forma y las obras fueron ejecutadas por Moreno y Garrido SL que "era una empresa municipal desde el año 93-94" pero que se contó con Indasa para el suministro de farolas y cables porque el Gobierno local no las fabricas, mientras de forma paralela se buscaba financiación en todas las admnistraciones públicas.

Aseguró que tenía dos personas dedicadas a este fin pero que la Junta "ponía trabas" por "anomalías" tales como la ausencia de cartel de obras o la subcontratación de las obras, por lo que la administración andaluza reclamó el reintegro del dinero entregado dando un plazo de dos meses para hacerlo antes de iniciar un procedimiento contencioso-administrativo.

Sin embargo, a preguntas del abogado del Ayuntamiento, reconoció que aunque Moreno y Garrido SL es una empresa "municipalizada", el Consistorio no tenía participación en ella pero que fue la que ejecutó las actuaciones porque el Gobierno local no tenía suficiente personal. A pesar de ello negó que el cien por cien de las obras hubiese sido realizado por personal subcontratado. El letrado profundizó en las supuestas irregularidades detectadas por la Junta y el exregidor explicó que una de ellas era el no haber presentdo tres presupuestos preceptivos, afirmando que "no era necesario pedir ningún presupuesto". También respondió que dio instrucciones para impugnar en "algún sentido" la resolución de reintegro de la Junta pero que lo hizo "de manera verbal".

A presuntas de su letrado, Fernández reiteró en el supuesto ahorro de ejecutar las obras directamente desde el Ayuntamiento y añadió que el secretario interventor no se opuso al proyecto "ni en el pago, ni en ninguna de las partidas ni de las facturas y que no realizó informe de reparo". Por último, señaló que había sido alcalde durante 25 años de Carboneras y que era "habitual que la administración autonómica pida la devolución de las subvenciones", precisando que la sustitución del alumbrado público se llevó a efecto al cien por cien.

El Ministerio Público considera que los hechos denunciados por el actual regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), con respecto a una obra que tuvo un presupuesto global de 492.185,65 euros podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativo. La denuncia remitida por Hernández a la Fiscalía recoge la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía concedió la ayuda en agostó de 2008 y que el entonces alcalde dictó ese mismo mes una providencia en la que disponía el inicio de expediente de ejecución de obras con "medios propios" del Ayuntamiento.