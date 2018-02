El exdelegado de Medio Ambiente niega todo y dice que no ordenó ningún pago

Todo es mentira. Así se puede resumir la declaración como testigo del exdelegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, Clemente García, durante la segunda sesión del caso 'Cheques' en la Audiencia Provincial. Aunque desde hace tiempo no se encuentra investigado por el supuesto saqueo de la cuenta en la que se ingresaba el canon de los aprovechamientos de montes públicos, García ha sido puesto de nuevo en el ojo del huracán por el único acusado, el funcionario Miguel Gallardo, quien aseguró que fue tras una reunión con él que emitió los cheques con los que se sacó el dinero de dicha cuenta bajo orden del exdelegado y con la participación del exsecretario general. "Nunca he dado directamente órdenes a ningún funcionario para que se pague de sea cuenta o de ninguna, no es mi labor hacer los pagos económicos, los contratos. Nunca he instado a que se hiciera un pago de una cuenta u otra. Desconozco totalmente esas cuentas y cuál está vinculada a un pago administrativo, para eso están los funcionarios", dijo ayer ante un jurado popular al que aseguró que no sabía el número exacto de cuentas que existían en la Delegación porque no era su "labor". Subrayó que en ningún caso solicitó a Gallardo que extendiera cheques a cobrar de la misma o que tuviera con él una reunión en este sentido porque "nunca jamás" estuvo en su despacho y únicamente tuvo con él "conversaciones de ascensor" y censuró que durante mucho tiempo "todas las pistolas apuntaban" hacía él. "Me ha costado mucho tiempo y años que aflore la realidad de lo que ha pasado", afirmó.