"El gran éxito de Almería ha sido la agricultura moderna, son pioneros"

Eurodiputado durante tres legislaturas Luis de Grandes ha tomado la decisión de no integrar de nuevo las listas europeas de las elecciones del próximo año: "he decidido volver a casa", afirma con serenidad. Se define como un político centrista, sus comienzos fueron en la Unión de Centro Democrático, fue miembro de la Comisión Constitucional en la Legislatura Constituyente (1977-1979) y sin duda su nombre forma parte de la historia política de España de los últimos 40 años. Su labor en los tres parlamentos: autonómico, regional y europeo, le han aportado una visión completa de los problemas en España. Satisfecho con su trabajo político afirma estar tranquilo porque ha sido leal con sus ideas y con su país.

Usted conoce Almería desde hace mucho tiempo, ¿no es así?

Sí y tengo un estupendo recuerdo aunque nada tiene que ver con la política sino con mi vida. Mi hermano, el embajador, y yo hicimos el servicio militar y nos tocó ir a África, pero el campamento se hacía en Almería y allí pasamos tres meses. Pude conocer la ciudad, la gente y tengo un bonito recuerdo de aquello.

¿Cómo era esa Almería?

Era todo sueño de futuro, todo el mundo hablaba de cómo se iban a copiar los cultivos hidropónicos de Israel. Almería tiene un desierto y unas zonas que se han convertido en eficaces no por la calidad de la tierra sino por el clima y los cultivos inteligentes que aprovecharon la tecnología israelita. Almería es ahora mismo una de las zonas de producción más punteras en el mundo, lo que llaman productos de primor, casi todo lo que ves en Bruselas, esas frutas con tan buena apariencia son de Almería y tienes en todas las épocas del año. Entonces era un sueño ahora es una realidad. Recuerdo que la discusión era que había que apostar por la agricultura, no se podían quedar en los mármoles de Macael.

Mucho ha cambiado esa provincia.

Pude ver una Almería soñadora que quería ir hacia adelante y ahora es una Almería floreciente. Hoy es una maravilla en términos turísticos, la explotación de sus playas, de su clima y el gran éxito de Almería ha sido la agricultura moderna, han sido pioneros.

Ha hablado del pasado y presente de Almería, pero el futuro está ligado al Corredor Mediterráneo.

Precisamente eso es materia de mi competencia, yo soy el portavoz de transportes de la delegación española. El tema de los corredores transeuropeos es una de las decisiones más importantes y trascendentes que se han tomado durante este tiempo y a España le afecta. Hay dos grandes corredores, uno es el Mediterráneo y otro es el Atlántico, cada uno de ellos tiene dos ramas, que a veces no se conocen. El Mediterráneo tiene una parte costera que va desde Cataluña hasta Algeciras que hace de vértice y luego otra que pasa por el interior, Andalucía, Castilla La Mancha y llega hasta Zaragoza y desde ahí a Tarragona. Hay una prioridad que es la parte costera.

Ese tramo es el que afecta a Almería.

La parte catalana está casi acabada pero no por demandas nacionalistas sino porque teníamos que empezar por donde acababa. Para Almería nos pusieron muchísimas pegas porque, aunque la gente no lo sepa, los costes son elevados. Almería tiene una orografía muy complicada y había quien decía que había que saltársela pero no lo toleramos. Para Almería es un aspecto esencial no sólo en términos turísticos, es importante que los cultivos de Almería lleguen a los mercados en tiempo, la verdura fresca resulta esencial. Hay dos formas de llegar, una es la conocida como autopistas del mar y otra utilizando vías eficaces y modernas, esa es la gran guerra y en ello estamos inmersos.

La guerra es también que se realice en el tiempo más breve posible.

Los corredores de acuerdo con las líneas europeas tienen dos divisiones: una es la red básica que hay que completar antes del 2030 y otra la general que es 2050. Almería está en la red básica, el Corredor Mediterráneo está en la red básica y hay que culminarlo antes del 2030. Hay un momento clave de replanteamiento que es el año 2023, habrá que reflexionar sobre lo que se ha hecho y si hay que modular alguna cosas.

Decidir un trazado siempre es difícil.

Hay algunas regiones que legítimamente quieren incorporarse porque supuestamente han sido marginadas, pero no es que sean marginadas es que cuando hay que elegir hay que elegir. La pelea fue muy grande y los logros fueron muy importantes. El Corredor Mediterráneo transcurre en la parte costera porque hay dos elementos que constituyen una parte esencial del PIB español, uno que nos hemos hecho especialistas en la fabricación de coches y otro los productos agropecuarios y ahí está Almería. Esos dos elementos son los que marcan su impronta, su peso y su prioridad y desde aquí abogamos y peleamos porque eso cuanto más rápido mejor. El actual ministro ha hecho mucho hincapié y ha puesto muchos huevos en ese nido y tiene una apuesta muy grande. En el primer trimestre de 2018 van a estar redactados los proyectos de los 6 tramos de conexión entre Murcia y Almería y también se inicia el proyecto de ancho internacional entre Almería y Granada con 330 millones de presupuesto, eso no es ninguna tontería, es muy importante. Todo esto con el apoyo inequívoco de Europa.

La agricultura también es agua.

Sí, el agua. Almería y Murcia reclaman permanentemente agua, las comprendo, las entiendo y las defiendo pero hay veces en que no es cuestión de voluntad política porque cuando no hay agua no se puede inventar. Yo no quiero hacer demagogia pero los socialistas dijeron no al Plan Hidrológico Nacional, fue un gran error y no estuvieron en la posición de estado. Nosotros, a pesar de las impopularidades, nos habíamos atrevido, teníamos la financiación europea y se perdió por un discurso ecologista de hacer desaladoras.

En aquella etapa Aznar usted era portavoz en el Congreso.

Sí y supe cuáles eran los desvelos, las inversiones y como donde había y sigue habiendo agua es en el Ebro. El Tajo es un aprendiz de río, casi no hay agua al nacer y se va incorporando a través de afluentes. La solución de las desaladoras, no ha sido una solución y todo el mundo lo sabe, fueron unas inversiones fallidas, supuestamente muy ecologistas pero el agua es más cara y no se puede pagar, no es agua buena y en otras ocasiones ni se han puesto en marcha.

Habla de inversiones importantes que ayudan a avanzar al país y que se planean en Europa, un trabajo de eurodiputado que difícilmente se traslada a los españoles.

Aquí se trabaja de forma muy seria, la gente no lo conoce bien, pero no se puede improvisar. Europa no está distante de nuestras decisiones y es importante para España. El 80% de las tareas legislativas de las cortes generales son transposición de directivas europeas. En este Parlamento se toman las decisiones trascendentes para España, mucha gente no se entera y conviene que se entere. La UE somos cada día más una unidad imperfecta pero siguen persistiendo la identidad e intereses de los países por tanto no se puede uno despistar porque hay colisión de intereses.

Es su tercera legislatura en Europa.

Si y la última.

¿Está cansado?

No es un problema de cansancio, yo tengo mucho vitalismo y me sobra vida pero hay un momento determinado que hay que volver a casa y yo he decidido volver a casa. He venido a la política cuando he querido y me marcho cuando quiero. Mi carrera ha sido muy larga, excepcional, estoy muy agradecido a la fortuna. Fui constituyente, el más joven de la comisión constitucional, ahora cuando se denigra tanto el régimen del 78 yo era el más joven diputado en la ejecutiva de Adolfo Suárez con UCD. Cuando se constituyó el PP al que yo contribuí mucho, entre otras cosas con el nombre, era un proyecto que yo soñaba, un proyecto de centro derecha pero pivotando sobre el centro. Siempre fui un centrista, lo sigo siendo, pero creo que un proyecto más amplio es el que se construyó con el PP, pero tiene que pivotar sobre el centro no tiene que marcharse a la derecha, si nos marchamos a la derecha perdemos el sitio, ahí es donde tenemos que competir y donde siempre hemos sido ganadores en ese terreno. Volviendo al Parlamento Europeo, aún queda mucho tiempo y yo trabajaré como si me fuera a quedar toda la vida hasta el último minuto, pero las decisiones hay que tomarlas y yo ya la he tomado personalmente.

Ahora, a poco más de un año para que acabe su aventura europea, ¿ha encontrado en Europa lo que buscaba?

Sí, esto no es un sueño es una pasión que se va construyendo día a día, es muy complicado, pero es irreversible, cada día más los países tendrán que hacer cesión de competencias, cesión de soberanía, a veces dice Rajoy que la reforma constitucional se está produciendo por las decisiones europeas. Nosotros no podemos vivir solos, nadie en Europa puede vivir solo, Europa es el espacio económico más importante del mundo pero también se queda pequeño y necesita proyectarse no solo con EEUU sino con Latinoamérica, para ser más fuerte. Ahí está la amenaza de China, Putin, que gana batallas días sí y día también y un presidente de EEUU que no está contribuyendo ni a la paz mundial ni a la solidaridad entre los países. No es un buen momento y Europa tiene que no cejar en su empeño.

¿Recuerda su momento más difícil?

Hay momentos de inflexión en los que hay problemas y todo el mundo se rasga las vestiduras pero todos los momentos son superables. Hay momentos de valle en la vida de Europa y precisamente para esos momentos valle es cuando se necesita, unidad y fortaleza. Europa está demostrando que es el gran acogedor de la garantía de que los países, ya no quiebran solos, cada día se colocan más soportes para evitarlo. Se van dando garantías a la ciudadanía, Europa es irreversible y ya no es un sueño como lo fue en mi juventud, Europa es una realidad que tiene una enorme proyección, un enorme futuro y lo que hay que hacer es que cada país debe pujar por tener el mayor peso político posible y España ahora tiene un peso innegable, ya no somos convidados de piedra en el Consejo, somos un factor esencial en la vida de Europa.

Una Europa que debe estar unida y una España en la que una parte de Cataluña quiere independizarse, ¿cómo lo está viviendo?

Con tristeza, yo soy my catalanista, yo soy hasta del Barça, pero no admito que una parte de los catalanes crean que tienen un derecho a decidir al margen de la Constitución y del resto de españoles. Cataluña tiene su personalidad, tiene más competencias que ninguna región del mundo pero el nacionalismo rampante por su propia naturaleza no puede ceder en sus pretensiones porque entonces perdería su sentido, el día que digan hasta aquí hemos llegado entonces tienen que desaparecer, nunca van a aceptar un techo de competencias, siempre van a reivindicar más. Los que están en la cárcel no por decisión del gobierno, lo están no como presos políticos sino como políticos altamente impresentables y delincuentes que pueden pagar caro lo que voluntariamente han trasgredido. La ruptura que pretenden es inviable y no la vamos a aceptar y me gustaría que a nadie le temblaran las piernas. Hablar de diálogo en los términos que hablan ellos es prostituir ese término tan bello, el diálogo lo utilizamos en la Constitución, que mereció el nombre de "Constitución de la concordia" que ha sido un ejemplo para todo el mundo. Ahora escuchamos la simpleza de los discursos de un personajillo de medio pelo como es el tal Puigdemont que habla de franquismo, es ridículo y han hecho el ridículo en Europa.