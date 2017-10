"Es una experiencia que te cambia la vida, te ayuda a ver las cosas de otra forma"

Elisa Bernárdez lleva más de treinta años al lado de los niños ingresados. Es la veterana de la plantilla docente de las aulas hospitalarias de la provincia y toda una institución educativa porque lleva más de media vida de pedagogía hospitalaria bajo un patrón de comportamiento que se articula sobre una frase de Serrat: Lo importante no es lo que te ocurre, sino como lo afrontas. "Hay que tratar al niño como a un niño y no como a un enfermo. La escuela normaliza su vida y ayuda a su recuperación". Recuerda que cuando empezó, a finales de los ochenta, no había área pediátrica y tenía a más de treinta menores repartidos por todas las plantas. "Ahora podemos atenderlos casi a la carta, tenemos preparados las cajas de materiales para cuando entran y a partir de ahí flexibilidad máxima para que aprendan y no se descuelguen en el colegio". Su balance de este tiempo en el hospital no puede ser mejor. "Es una experiencia que te cambia la vida, te enriquece y te ayuda a ver las cosas de otra forma". Al igual que sus compañeros, realiza una importante labor psicológica con padres y madres porque "las familias nos tienen que ayudar a quitarle los miedos a los pequeños y a poder entrar en su mundo, ya sea con dinosaurios o princesas". Elisa ejerce como maestra, pero casi ni se enteran al hacerlo de forma lúdica para engancharlos. "Hay que mimarles, pero tratando que aprendan", añade.