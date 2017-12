El expresidente Usero: "No todo lo que pasa me llega"

El expresidente de la Diputación Provincial de Almería el socialista Juan Carlos Usero ha testificado este jueves ante el tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Facturas' por un presunto saqueo de las arcas públicas del Patronato Provincial de Turismo en los años 2009 y 2010, que no "todo lo que pasa" en la institución "llega al presidente" y ha confirmado que delegó todas las competencias sobre este órgano autónomo en su vicepresidente y acusado, Luis Pérez Montoya.

"Yo no intervine para nada en la gestión del patronato", ha dicho a preguntas del fiscal, a quien le ha trasladado que, de acuerdo a esto, remitió al presidente de Unicaja Voley, Ramón Sedeño, a Pérez Montoya para hablar sobre la posibilidad de dar una "subvención nominativa" que permitiera al club hacerse cargo de los pagos de la tasas del Pabellón Moisés Ruiz porque nos expresó que "tenían ciertas dificultades para ello".

Usero ha rechazado que Sedeño le comunicase en la misma conversación la existencia de la deuda de unos 25.000 euros con la agencia Leitour Viajes, que el fiscal sostiene se pagó presuntamente con dinero del Patronato de Turismo a través de facturas falsas y ha confirmado que, con motivo del viaje oficial que realizó a México, pagó mediante "transferencia" los gastos de su esposa a esa misma agencia. Sí ha respaldado a preguntas de la defensa de Luis Pérez la versión que este ofreció ante el tribunal para explicar porqué conformó facturas supuestamente fraudulentas: "Yo como presidente, ante los informes de la Secretaría y la Intervención como fedatarios públicos, estampaba mi firma y no me leía todas y cada una de las resoluciones". Sobre el papel de la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo, Teresa González, y a preguntas de la defensa de esta, ha asegurado no poder "precisar" si "tenía poder de decisión". "Si no he ido nunca al Patronato, porque yo tenía delegadas las competencias, no le puedo responder", ha remarcado.