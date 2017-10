Las familias de dos de los muertos en la cueva piden indemnización al Consistorio

Los abogados Javier Villanueva Larrosa y Marcelino Rey Bellot han pedido que los dos menores acusados por un delito de incendio y tres de homicidio por la muerte de Alejandro, de 21 años, Cintia y Naima, de 15 y 12, en la casa cueva de La Molineta indemnicen con cientos de miles de euros a los familiares de los fallecidos. En concreto, en una petición idéntica, ambos piden que los menores y dus padres indemnicen conjunta y solidariamente con 250.000 euros a los padres de Cintia y con 30.000 a cada hermano de la chica; con 285.000 euros a los padres de Naima, y con 250.000 euros a los padres de Alejandro y con 30.000 a cada hermano de éste. El único letrado que no ha interesado que no ha realizado una petición propia de indemnización Francisco Manuel Fernández Cabrera, abogado de los padres de Cintia, que se adhiere a la realizada por la Fiscalía de Menores, ligeramente menor a la solicitada por los otros dos miembros de la acusación particular en esta causa. No obstante, lo sorprendente no es que pidan una indemnización mayor, sino que tanto Villanueva Larrosa como Rey Bellot señalan en su escrito de alegaciones que el Ayuntamiento de Almería "subsidiariamente indemnizará en las cantidades establecidas anteriormente como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos"

La Fiscalía de Menores de Almería ha pedido una pena de 8 años de internamiento para el adolescente de 16 años acusado de provocar el incendio de la casa cueva por un delito de incendio en concurso ideal con tres delitos de homicidio, por el que también pide 5 años de libertad vigilada para este acusado. Por estos mismos delitos, el Ministerio Público ha pedido 5 años de internamiento terapéutico en régimen cerrado y otros 5 años de libertad vigilada para otro menor de 17 años que participó en los hechos.