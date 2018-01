"El ferrocarril tiene que ser una clara apuesta de las autoridades"

Taniagonzález, profesora en excedencia, llegó al Parlamento Europeo en las últimas elecciones formando parte de las listas que presentó Podemos a la Eurocámara. Hace un año asumió la vicepresidencia del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica. Se muestra satisfecha con el trabajo personal y de grupo realizado hasta el momento en Europa. Hija de una almeriense y nieta de andaluces, su familia se trasladó a Avilés cuando el trabajo de su abuelo minero finalizó en Las Menas en Serón. Desde 2014 su vida se divide entre Avilés, Bruselas y Estrasburgo.

¿Cómo está viviendo su primera legislatura en el Parlamento Europeo?

Tengo que hacer un balance muy positivo, tanto personalmente como de la delegación en su conjunto. Cuando llegamos aquí pensábamos que esto era una maquinaria burocrática tremenda y efectivamente nuestras expectativas se confirmaron, es un Parlamento muy complejo, con trámites muy lentos, pero sin embargo creo que hemos sabido encontrar la fórmula para trabajar en él y fundamentalmente alcanzar uno de los objetivos que nos habíamos marcado y es que se sepa fuera lo que está pasando aquí.

¿Cree que se sabe lo suficiente del trabajo que hacen los eurodiputados?

Creemos que en las instituciones europeas se toman decisiones muy importantes para la vida de los españoles y en cambio son instituciones muy opacas. Entendíamos que había que abrir esas ventanas y puertas, airear lo que estaba pasando aquí y también ser capaces de traer aquí los problemas de los españoles, asociaciones, colectivos, queríamos que sus problemas al menos llegasen al Parlamento Europeo y eso lo estamos haciendo de manera muy satisfactoria. Han pasado por aquí problemáticas muy diversas y estamos alcanzando logros muy concretos.

¿Cuál destacaría?

Para nosotros ha sido muy satisfactorio que nos hayan aprobado un proyecto piloto dotado de 700.000 euros para mejorar las condiciones del sector del trabajo doméstico. Es un sector en el que a través de la comisión de Empleo vengo trabajando mucho y aunque es un proyecto experimental, si funciona podría pasar a formar parte del presupuesto de la UE. Hemos estado reunidos con técnicos de la comisión que van a encargarse de implementarlo y las sensaciones son buenas. Una de las propuestas es estudiar la implementación del cheque servicio, ya hay algunos países que lo utilizan como Francia y Bélgica. Este sistema facilita la regularización de las trabajadoras en la seguridad social ya que el Estado subvenciona en parte las cotizaciones.

Además, ¿apuestan por las cooperativas de trabajadoras?

Sí, la segunda parte de ese proyecto sería fomentar las cooperativas de trabajadoras porque entendemos que es más fácil que puedan defender sus derechos y organizar su trabajo de una manera racional si están organizadas colectivamente. Por ejemplo: una trabajadora doméstica puede trabajar una hora en un barrio y otra en la dirección opuesta, si se organizan en cooperativas es más fácil que se distribuyan el trabajo de una forma racional.

¿Qué temas están tratando ahora en la comisión de Empleo?

Hay varios retos, uno tiene que ver con la directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, estoy siendo ponente en la sombra en la comisión de Empleo y entendemos que es muy interesante que se haya puesto sobre la mesa esta directiva.

¿Y en la comisión de Transportes?

Estamos inmersos desde hace tiempo en impulsar el ferrocarril, algo que en la UE va contra corriente. Nosotros planteamos que el ferrocarril sea un transporte público y prioritario y estamos luchando por tratar de instaurar esta propuesta en el Parlamento. En el cuarto paquete ferroviario fui ponente en la sombra de la comisión, lamentablemente no alcanzamos todo lo que queríamos y aunque conseguimos algunos cambios importantes al final el paquete ferroviario salió adelante y para nosotros supone un paso más en la liberalización del ferrocarril en Europa.

¿Por qué su apuesta por el ferrocarril?

Nosotros creemos que el ferrocarril es el medio de transporte más ecológico, más eficiente, tiene un gran potencial de vertebración territorial y es un medio de transporte accesible. El ferrocarril tiene que ser una clara apuesta de las autoridades y apostamos porque tome más protagonismo tanto en el tráfico de mercancías como en el de pasajeros y sustituya un poco el tráfico rodado que es insostenible en el tiempo por los niveles de contaminación.

¿Qué pasa con el tren en España?

La política del tren en España ha seguido la política de las grandes infraestructuras, la política del ladrillo y lo que conlleva es que no se tiene en cuenta cuáles son las prioridades de la población, sus necesidades reales de vertebración social. Para mí la apuesta en España es clara por mejorar e invertir más en el ferrocarril convencional que se está dejando morir, la alta velocidad no tiene por qué ser el AVE, está también el Talgo y hay un sistema mixto que no sería necesario cambiar las vías.

Si hablamos de ferrocarril, tenemos que hablar del Corredor Mediterráneo.

Entendemos que es fundamental que salga adelante, va a ser un elemento que ayudará mucho a la agricultura del Sur de España, va a favorecer mucho las exportaciones y el tráfico de mercancías y obviamente ayudará al turismo. Yo creo que existe bastante consenso en el Parlamento sobre la necesidad de impulsar y terminar el Corredor Mediterráneo y espero que en los próximos años se den pasos definitivos en esa dirección.

Usted está también en la comisión de Turismo, ¿cuáles son los asuntos que tienen ahora en cartera?

Uno de los temas tiene que ver con las situaciones laborales de las personas que trabajan en el turismo. Creemos que el turismo tiene que repercutir necesariamente en el bienestar social de los trabajadores, tiene que ser sostenible y generar bienestar social en el entorno, en las ciudades, en las localidades, en el territorio donde se concentra y no que genere esa dualidad de puestos de trabajo muy precarios y turistas con un nivel adquisitivo muy elevado que impiden que en las zonas turísticas los habitantes puedan desarrollar una vida normal. Apostamos por un turismo más sostenible, más equilibrado y que tenga en cuenta las condiciones laborales.

¿En qué otros temas está trabajando?

En mi grupo me encargo del tema de igualdad y estoy trabajando en un protocolo anti agresiones y anti acoso dentro del UE. Nos parece que es importante reforzar esta línea de trabajo y que no se quede en lo que hay en el Parlamento, creemos que no es lo suficientemente eficaz por las denuncias que ha habido en los últimos meses.

Últimamente en el Parlamento se oye mucho hablar del pilar social.

Sí y nos tememos que el pilar social se quede en papel mojado, en palabras un poco vacías porque la Comisión Europea se está dando cuenta de que la desigualdad y la precariedad no paran de crecer en Europa, tenemos cada vez más mercados laborales más precarios, más duales, más segmentados, la ciudadanía vive peor en todo el continente y tienen que hablar de cuestiones sociales pero de momento no parece una apuesta muy clara o no parece una prioridad absoluta dar un giro en las políticas sociales y económicas para cambiar lo que ha pasado en estos años.

Defensa del ferrocarril, turismo sostenible o protocolo anti agresiones, ¿son temas que se le pasaban por la cabeza cuando estudiaba Ciencias Políticas?

Lo cierto es que cuando estudié Ciencias Políticas lo hice más en cierta manera con la motivación de la investigación, de conocer y tener capacidad de hacer propuestas políticas en otra dirección a lo que son las políticas que ha habido en España en los últimos años. Decía que iba a ser politóloga, en España la carrera de Ciencias Políticas no es una carrera muy orientada a la política es una carrera orientada a la investigación.

¿Cuándo cambió de politóloga a política?

Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en plantear el que políticas son aquellas personas que están ganando dinero haciendo política. Hay muchos políticos en nuestra sociedad, en la universidad se estudia que una reunión en una comunidad de vecinos es política porque se está decidiendo sobre asuntos colectivos y la política en el fondo es tomar decisiones o actuar a partir de intereses o motivaciones colectivas. Nosotros siempre hemos defendido que ser político es también estar en los movimientos sociales o sindicales y en ese sentido yo siempre lo he sido porque desde muy jovencita he estado en movimientos estudiantiles, feministas, asambleas de la universidad y después en la Marea Verde. Ser política es algo que venía de antes y que lo tiene mucha gente aunque normalmente no se le llame así.

Pero me imagino que pasó algo para que decidiera ir en las listas de Podemos.

Para mí hay un antes y un después al 15M. Se produce un cambio en la conciencia colectiva, en el sentido común, nos hace entender que hay que ir más allá y conquistar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Es el proceso de aprendizaje colectivo de la protesta y de ese punto de indignación se pasa al punto de reacción y es tratar de convertir la indignación en cambio político y decir nuestras voces tienen que estar en las instituciones.

Ahora, después de estar una legislatura en el Parlamento Europeo, ¿se ve repitiendo en las listas?

Bueno no lo sé, hay tiempo para pensarlo, estoy aprendiendo muchísimo, se verá más adelante. Es muy importante que haya relevos, para nosotros es algo fundamental que entre gente nueva, que haya cambio, que más gente pueda trabajar aquí por los intereses de la mayoría y no anquilosarnos y pensar que esto es nuestro. Hemos venido en un momento dado porque nos han delegado este papel, y todo lo aprendido si lo puedo aplicar en otro lugar pues también será bienvenido.

Ser eurodiputada, ¿supone un cambio personal?

Ha sido una experiencia muy positiva en muchos aspectos, en cierta manera esta institución nos ha hecho no ser las mismas personas, ser todavía menos ingenuas en cuanto a lo que significa la política, pero lo que si mantenemos es la motivación inicial por la que vinimos y eso es algo positivo. Conocemos más, sabemos cómo funcionan las instituciones, estamos más preparados para pelear en ellas y conquistarlas en las próximas elecciones.

¿Hay más satisfacciones que renuncias?

Hay muchas renuncias personales, eso es inevitable, pero es una decisión que tomas sabiendo que hay cosas personales a las que renuncias pero esto es también un objetivo personal porque yo no estaba bien tal y como estaban las cosas en mi país y sigo sin estarlo; luchar y seguir trabajando para poder cambiarlas en cierta manera cubre esa necesidad personal de decir que hay que hacer algo. Renuncias a cosas y hay otras que ganas, hay muchas satisfacciones.

Su familia vive en Avilés, pero sus raíces están en Almería.

Sí, mi madre es de Almería, mis abuelos se fueron de Linares para trabajar en Las Menas en Serón. Y estuvieron allí mientras duraron las minas, cuando se agotaron el pueblo desapareció. Hoy en día está enfocado al turismo, tiene un hotel rural y apartamentos rurales.

¿Lo ha visitado?

Sí, fui a conocerlo hace unos años y para mí fue muy emocionante ver la casa donde vivían mi madre, mis abuelos y mis tías. Mi abuela siempre me hablaba de aquella casa con mucha emoción y verla allí por fin fue muy bonito. Hay un monumento a todos los trabajadores donde está el nombre de mi abuelo. Un primo de mi madre, Jesús Manzano Cano, ha investigado mucho sobre esa etapa.

Además de Serón, ¿ha visitado algún lugar más de Almería?

Aproveché la visita para ver Cabo de Gata, que me pareció absolutamente mágico, un lugar único, excepcional, es un sitio al que me gustaría volver y con más tiempo, me pareció de película, pocos parajes habrá parecidos en España.

¿Qué le pide al 2018?

Va a ser un año complicado, pero pediría sobretodo que aporte a la sociedad española esa energía y ánimos necesarios para impulsar un cambio político en nuestro país en 2019, creo que va a ser un año para prepararse para eso. En 2019 los proyectos municipales van a tener un papel muy importante y para eso es necesario que mucha gente se implique, que vuelva a tomar conciencia y vuelva a ilusionarse con el hecho de que la política la podemos hacer entre todos y cuantos más estemos participando y haciendo política más posibilidades tenemos de construir unas instituciones al servicio de la mayoría.